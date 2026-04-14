El Corinthians brasileño y el Independiente Santa Fe colombiano pondrán a prueba su resistencia este miércoles en São Paulo, en la segunda jornada del Grupo E de la Copa Libertadores, tras sobrevivir a dos intensos clásicos en sus respectivas ligas nacionales.

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El equipo brasileño se encuentra en plena fase de adaptación a la filosofía de su nuevo técnico, Fernando Diniz, amante a ultranza de la posesión, mientras que el conjunto colombiano intenta reencontrarse con la victoria después de cuatro tropiezos consecutivos.

El cuadro paulista acaba de salir de su particular bache. Después de nueve partidos sin vencer, volvió a la senda del triunfo precisamente en la primera jornada de esta Libertadores, después de imponerse la semana pasada al Platense en Argentina (0-2).

El pasado domingo, en la undécima jornada del Campeonato Brasileño, tuvo otro duro test en casa: derbi ante el todopoderoso Palmeiras, uno de sus máximos rivales.

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Y logró un punto heroico, tras un empate sin goles en el que jugó la última media hora con dos jugadores menos, tras las expulsiones de André, en la primera mitad, y Matheuzinho.

El equipo sigue sin elevar su nivel de juego, pero al menos ha dado batalla desde la llegada de Diniz, exseleccionador de Brasil y quien sustituyó en el banquillo albinegro a otro antiguo técnico de ‘la Canarinha’, Dorival Júnior.

El nuevo preparador, sin embargo, continúa sin contar con la principal estrella del ‘Timão’, el neerlandés Memphis Depay, de baja desde finales de marzo por una lesión muscular de grado II en la parte posterior del muslo.

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El 10 también siente molestias en la rodilla y ha llamado a su fisioterapeuta de confianza para acelerar su retorno.

Santa Fe tampoco está en su mejor momento. Empató 1-1 en casa en la primera jornada de la Libertadores frente a Peñarol y ahora viaja a la cancha de unos de los grandes clubes de Brasil.

Como el Corinthians, la escuadra colombiana viene de una dura batalla en el clásico bogotano del domingo contra Millonarios, que terminó en tablas (1-1).

Hugo Rodallega, en plena forma a sus 40 años, logró igualar el tanto inicial de los Millos, aunque quedó un sabor agridulce, pues Santa Fe no culminó la remontada.

Los cardenales, campeones del Torneo Apertura de 2025, se mantienen ahora en la mitad de la tabla del torneo local, con un pobre balance de cuatro victorias, ocho empates y cuatro derrotas.

Rodallega lidera la lista que ha viajado a São Paulo, donde todo lo que no sea no sumar aumentará las dudas sobre la plantilla que dirige el uruguayo Pablo Repetto.