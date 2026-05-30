Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche de este viernes 29 de mayo en el municipio de Soledad, donde un joven de 27 años fue asesinado a tiros en plena vía pública del barrio Manantial.

La víctima fue identificada por las autoridades como Jhonny Ismael Rodríguez Pereira, quien recibió varios impactos de arma de fuego hacia las 7:50 de la noche cuando se encontraba en la calle 63 con carrera 12.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, un hombre se acercó hasta donde se encontraba Rodríguez Pereira, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. Tras cometer el ataque, el agresor huyó del lugar con rumbo desconocido.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y dar con el paradero del responsable. Una de las hipótesis que se analiza está relacionada con la disputa que sostienen integrantes del grupo delincuencial organizado Los Costeños por el control de las rentas criminales en diferentes sectores del municipio.

Recordemos que la noche del jueves, en el barrio Las Moras, se cometió otro hecho de sangre que dejó un menor de edad muerto y otros dos jóvenes heridos.

La víctima fatal fue identificada como Javier Andrés Castro Quintero, conocido con el alias de ‘Sueñito’, quien recibió cinco impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sector donde ocurrió el crimen tendría injerencia del grupo delincuencial organizado Los Pepes, estructura que, según las autoridades, estaría bajo el mando de alias ‘Fulvio’.

Además, fuentes judiciales señalaron que el adolescente asesinado figuraba en un panfleto amenazante difundido hace aproximadamente dos meses en el municipio.

Investigadores manejan la hipótesis de que las víctimas estarían vinculadas presuntamente a actividades de expendio de estupefacientes para la estructura criminal mencionada.