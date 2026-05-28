Hacia las 8:07 de la noche de este miércoles 27 de mayo fue hallado el cuerpo sin vida de un joven de tan solo 22 años con heridas de balas en el municipio de Tubará.

Leer más: Ataque armado en Ciudad Cortizo deja una persona muerta y dos heridos

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Julián Alberto Terán Saenz.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, el cuerpo sin vida de Terán Saenz fue hallado en una zona rural de la población, más exactamente en el sector de Bajo Ostión.

Al inspeccionar el cuerpo, los agentes se percataron que este presentaba múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en el cuerpo.

Una fuente judicial reveló que la víctima registraba tres anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y hurto.

Un equipo conformado por oficiales de vigilancia, Policía Judicial (SIJIN) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelanta las labores investigativas y de recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.

La Policía Nacional dispuso un despliegue especial de patrullajes y actividades operativas en la zona, con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

La institución hace un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea 123 o comunicándose con la patrulla policial más cercana. Se garantiza absoluta reserva.