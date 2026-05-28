Nuevamente la criminalidad ha cobrado la vida de un joven, quien fue violentamente asesinado de una mortal puñalada tras oponerse al robo de sus pertenencias durante la tarde de este miércoles 27 de mayo.

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El hecho de sangre ocurrió en una tienda ubicada en la carrera 14 con calle 63, en el barrio La Ceiba, donde la víctima se encontraba trabajando cuando fue atacado.

El hoy occiso fue identificado por las autoridades como Ebinson Pushaina Epiayu, de 20 años de edad y perteneciente a la comunidad Wayúu.

Según los testigos, a eso de las 4:54 p. m., un sujeto lo interceptó y le intimidó con un arma cortopunzante para robarse su bolso tipo canguro. Pushaina forcejeó con el criminal, pero este acabó propinándole una violenta puñalada en el pecho.

Malherido, el joven fue rápidamente trasladado de urgencia hasta el Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Entretanto, agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla lograron la captura del presunto agresor, identificado como Fabián David Escorcia Ortiz, quien registra cinco anotaciones judiciales por los delitos de hurto y porte ilegal de arma de fuego.

Lo más reprochable de este caso es que, el hoy aprehendido actualmente gozaba del beneficio de detención domiciliaria en calidad de sindicado por el hurto de un teléfono en junio del año 2025.