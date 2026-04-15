La Gobernación de Córdoba destaca la participación de 20 empresarios y emprendedores del departamento en la Macrorrueda de las Américas 2026, que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá entre hoy y mañana miércoles 15 de abril, en el centro de convenciones Corferias.

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Este importante encuentro, organizado por ProColombia, reúne a empresas nacionales con compradores internacionales, consolidándose como uno de los principales escenarios de promoción comercial del país y una plataforma estratégica para el posicionamiento de la oferta exportable colombiana en mercados globales.

Los empresarios cordobeses participan activamente en esta agenda comercial con el propósito de establecer contactos estratégicos, identificar oportunidades de negocio y avanzar en procesos de negociación que les permitan expandir su presencia en mercados internacionales.

Durante la Macrorrueda, los participantes tienen la oportunidad de sostener reuniones directas con potenciales compradores, conocer tendencias del comercio exterior y fortalecer sus capacidades para responder a las exigencias de los mercados internacionales, en un entorno que facilita la conexión efectiva entre la oferta y la demanda global.

Esta participación representa una oportunidad para visibilizar el talento, la calidad y la diversidad de los productos y servicios cordobeses, consolidando al departamento como un territorio con potencial para insertarse de manera más activa en las dinámicas del comercio internacional.

Con estas acciones, Córdoba continúa avanzando en la construcción de un ecosistema empresarial más sólido, innovador y preparado para enfrentar los retos de la internacionalización, generando nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo económico para la región.