La denominada “Minga por la Vida, el Territorio, la Paz y la Justicia Social” organizada por las autoridades del Resguardo Indígena Zenú Panzenú, que se sitúa en el sur del departamento de Córdoba, se realizará a partir del lunes 20 de abril de 2026.

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Así lo dieron a conocer a través de un comunicado de prensa en el que indican que la minga, de carácter permanente, nace como respuesta al presunto incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional, en especial al tema de entrega de tierras y garantías de seguridad para las comunidades étnicas.

Demandan del Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la compra y entrega de terrenos y así cumplir con la implementación de los acuerdos de paz y las medidas efectivas para la protección de la vida de líderes y lideresas indígenas.

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Desde ya el Resguardo Indígena Zenú Panzenú le pide a la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, ONU Derechos Humanos y a la Misión de Verificación que los acompañe en la minga y les garanticen el respeto a los Derechos Humanos en el desarrollo de esta.

Esperan que a raíz de esta manifestación pública se derive el diálogo directo con el Presidente de la República y altos funcionarios de su gobierno, entre ellos el director de la ANT, el Ministro del Interior y la Ministra de Agricultura para avanzar en las soluciones de sus solicitudes.

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