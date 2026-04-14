Fecode, el sindicato que agrupa a los maestros del país, ha convocado a sus afiliados a una nueva jornada de protestas programadas para el próximo miércoles 15 de abril en todo el país reclamando una atención más digna en salud a cargo de la Fiduprevisora.

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“Este miércoles 15 de abril el magisterio volverá a salir a las calles, y es el magisterio de todo el país, el magisterio colombiano, a exigirle y reclamar a la Fiduprevisora y a los mercaderes de la salud por la atención médica digna y oportuna”, reclamó Raúl Vásquez, presidente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE).

Los sindicalistas explican que se toman de nuevo las calles ante la “grave crisis” en la atención en salud del magisterio. Para Fecode la principal responsabilidad recae en la Fiduprevisora, la entidad encargada de administrar su sistema de salud, donde “persisten demoras, trabas y negaciones en la prestación de servicios, así como dificultades en el acceso a medicamentos, citas, exámenes, cirugías y tratamientos”.

Fecode

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“Queremos expresar con claridad que esta jornada no es contra nuestras y nuestros estudiantes ni contra sus familias. Por el contrario, esta lucha busca defender la vida, la dignidad de quienes educamos y la educación pública que merece toda la comunidad”, mencionó la ADE mediante un comunicado.

Las manifestaciones se llevarán a cabo en cinco capitales del país: Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Bucaramanga, haciendo presencia con delegaciones desde los departamentos más cercanos, según adelantó el sindicado de los docentes.

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Fecode también se movilizará exigiendo el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales en los términos de ley, incluida la Prima de Mitad de año creada por la Ley 91 de 1989; el reconocimiento y pago de las primas territoriales en los entes territoriales certificados donde están reconocidos y consolidados con pronunciamientos y fallos judiciales; por la garantía del derecho constitucional a la libre asociación y a las libertades sindicales, garantizando los permisos sindicales de los directivos y dirigentes del magisterio, y por la materialización y cumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno.