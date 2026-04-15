En el marco del paro nacional de 24 horas convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) para este miércoles 15 de abril, docentes del Atlántico se encuentran en un plantón a las afueras de la Alcaldía de Soledad desde las 8:00 de la mañana, para exigir el cumplimiento de acuerdos laborales y mejoras en el sistema de salud del magisterio.

La jornada, liderada por la Asociación de Educadores de Barranquilla (Adeba) y la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA), reúne a maestros que, con pancartas, banderas de Colombia y megáfonos, hacen visibles sus reclamos.

Leer más: Distrito inició la instalación del nuevo maderamen del coliseo Elías Chegwin

Carlos Noriega, presidente de Adea, explicó que la protesta responde a decisiones tomadas en la Junta Nacional del sindicato los días 16 y 17 de marzo, donde se aprobó el cese de actividades por 24 horas.

“El tema central de este paro gira alrededor del cumplimiento, materialización y consolidación del acuerdo de 2003, que permite la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio”, señaló.

El dirigente advirtió que, de no obtener respuestas, el gremio podría escalar las acciones. “Si no se resuelve esta problemática, se estaría votando un paro de 48 horas y posteriormente uno de 72 horas a nivel nacional”.

Por su parte, Marinelda Salas Contreras, secretaria general de Adea, cuestionó el funcionamiento del nuevo modelo de salud, señalando a la Fiduprevisora como principal responsable de las fallas en la prestación del servicio.

Leer más: Obras en la vía Circunvalar, en jurisdicción de Soledad, avanzan en un 48 %

“No se hacen las contrataciones a tiempo ni se les paga oportunamente a los prestadores, lo que genera negación en la atención a los docentes”, afirmó.

La dirigente también denunció incumplimientos en garantías laborales, como el pago de la prima de mitad de año y la falta de permisos sindicales en municipios como Soledad y Malambo. Asimismo, alertó sobre las condiciones en las instituciones educativas. “Hay colegios sin vigilancia o con personal insuficiente. Incluso, personal de aseo y docentes están asumiendo funciones de seguridad, lo que pone en riesgo a las comunidades educativas”.

En la misma línea, Carlota Gastelbondo Barceló, tesorera de Adea, reiteró que uno de los principales reclamos es la estabilización del modelo de salud. “Llevamos dos años y aún persisten las quejas. En el Atlántico, uno de los prestadores con más denuncias es la Clínica General del Norte”.

Los educadores también hicieron énfasis en la necesidad de garantizar entornos seguros en las instituciones, especialmente en municipios con altos índices de inseguridad como Soledad y Malambo.

Le puede interesar: Los municipios no están solos: Gobernación y Asamblea cierran filas ante crisis de seguridad

Finalmente, José Ignacio Jiménez, representante sindical de Adeba, señaló que además de las fallas en salud, preocupa el aumento de la inseguridad.

Orlando Amador

“La delincuencia no solo afecta al comercio, también está impactando a las escuelas, con casos de extorsión a docentes y amenazas a estudiantes”, denunció.

Pese a la jornada de protesta, los líderes sindicales indicaron que las clases se retomarán con normalidad una vez finalice el paro de 24 horas, mientras se espera que en la próxima Junta Nacional se evalúen nuevas acciones en caso de no obtener respuestas por parte del Gobierno nacional.

Orlando Amador

Leer más: Zoológico de Barranquilla celebrará el Día de la Niñez con ‘Zooland’, un mundo de juegos y aprendizaje