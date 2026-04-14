En medio de un panorama de creciente preocupación por la seguridad en el Atlántico, la Asamblea Departamental respaldó el proyecto de modernización del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), una apuesta tecnológica que busca fortalecer la vigilancia y la capacidad de reacción en 18 municipios del departamento.

Le puede interesar: Con acción de tutela suspenden fallo que restablecía derechos a Silvia Gette

La iniciativa, liderada por la Gobernación del Atlántico, contempla una inversión cercana a los 45 mil millones de pesos y permitirá la instalación de 411 cámaras de videovigilancia con tecnología avanzada, incluyendo reconocimiento de placas, monitoreo inteligente y analítica basada en inteligencia artificial.

Durante la socialización del proyecto, la gobernadora encargada, Nini Cantillo, explicó que se trata de una estrategia integral que va más allá de la instalación de equipos tecnológicos, en un contexto donde la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas.

“Estamos hablando de una inversión importante que no solo impacta a la ciudad capital, sino a todos los municipios, incluyendo zonas rurales, vías de acceso y salidas. Este no es solo un tema de cámaras, estamos fortaleciendo la inteligencia, la capacidad de judicialización y el trabajo articulado de todas las instituciones”, señaló.

Cantillo advirtió que la situación de seguridad en el departamento no es un fenómeno aislado, sino que responde a dinámicas más complejas relacionadas con estructuras criminales organizadas.

“Estamos enfrentando disputas con grupos criminales fuertes, incluso con presencia de personas que no son del departamento, que ingresan, cometen delitos y salen. Esto genera un problema interno que requiere una respuesta articulada con la Policía, el Ejército, la Armada y el Gobierno nacional”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que el enfoque de seguridad debe entenderse de manera integral, incluyendo no solo acciones policiales, sino también justicia, cultura ciudadana y procesos de resocialización.

“Los municipios no están solos. Aquí estamos hablando de una inversión que también incluye fortalecimiento de la Fiscalía, herramientas tecnológicas para inteligencia y un trabajo conjunto de todas las instituciones”, agregó.

Además: Colombia registró más de 8.600 muertes en 2025 en siniestros viales y el 2026 va en aumento

Desde la Asamblea del Atlántico, los diputados destacaron la importancia del proyecto, especialmente en un momento en el que la ciudadanía exige respuestas frente a la inseguridad.

El presidente de la corporación, Estéfano González, aseguró que uno de los principales retos ha sido hacer seguimiento al uso de los recursos aprobados para este tipo de iniciativas.

“Este es uno de los temas que más nos aqueja hoy. Necesitamos saber en qué se están invirtiendo los recursos y cómo esto se traduce en resultados para la ciudadanía. Por eso estos espacios son fundamentales”, indicó.

El diputado destacó que el sistema representa una herramienta clave para combatir delitos como el homicidio, la extorsión y el microtráfico, problemáticas que afectan a los municipios del departamento.

“Es un proyecto novedoso, con tecnología que no se ve en otras regiones del país. Lo importante ahora es que se ejecute correctamente y que se vean los resultados en la seguridad de los atlanticenses”, expresó.

González también subrayó la importancia del trabajo articulado entre las distintas instituciones.

“Si trabajamos de manera conjunta entre la Gobernación, la Asamblea, la Policía y los alcaldes, vamos a poder dar resultados. Lo que la gente quiere es poder salir tranquila a la calle”, sostuvo.

Detalles de la iniciativa

El proyecto SIES contempla la instalación de cámaras PTZ, cámaras fijas y dispositivos con lectura automática de placas, así como sistemas de analítica avanzada y centros de monitoreo que permitirán mejorar la coordinación entre las autoridades.

Además, incluye herramientas como drones y fortalecimiento de capacidades de inteligencia, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de seguridad más preventivo y eficiente.

Las autoridades coincidieron en que este tipo de iniciativas buscan cerrar brechas históricas en materia de vigilancia, especialmente en municipios donde actualmente no existen sistemas de monitoreo público.

Lea también: Policía adelanta jornadas pedagógicas de convivencia y seguridad en colegios del suroccidente

Sin embargo, el reto principal seguirá siendo enfrentar un fenómeno de inseguridad que, según reconocen las propias autoridades, está ligado a estructuras criminales que operan de manera organizada y trascienden las fronteras del departamento.

En ese contexto, el éxito del proyecto dependerá no solo de la tecnología, sino de la capacidad de las instituciones para articular esfuerzos y responder a una problemática que hoy se mantiene como una de las mayores preocupaciones de los atlanticenses.