La Policía Metropolitana de Barranquilla trabaja en la estrategia de prevención anticipativa del delito en entornos escolares. Estas acciones— desarrolladas en articulación con la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Distrital —tienen como eje principal la actividad preventiva en instituciones educativas, especialmente en el sector suroccidente de la ciudad.

Durante las jornadas, los uniformados de Policía Comunitaria lideran espacios pedagógicos y formativos enfocados en la prevención de conductas que afectan la convivencia escolar. A través de charlas y actividades participativas, también se socializa la responsabilidad penal para adolescentes, generando conciencia sobre las implicaciones legales de comportamientos inadecuados y fomentando la toma de decisiones responsables.

Como parte del componente preventivo, se implementa el programa institucional “Abre tus Ojos”, enfocado en alertar a los estudiantes sobre riesgos que pueden vulnerar su integridad, reforzando factores de protección y promoviendo entornos seguros.

Estas intervenciones cuentan, además, con el apoyo de profesionales especializados, quienes mediante metodologías lúdicas y dinámicas logran generar un impacto en estudiantes, docentes y padres de familia.

El señor Miguel Andrés Camelo Sánchez destacó que “estas acciones preventivas reflejan el compromiso de la Policía Nacional con la protección integral de la niñez y la adolescencia. Nuestro enfoque está en anticiparnos a las problemáticas, fortaleciendo entornos escolares seguros a través del trabajo cercano con la comunidad educativa y las autoridades locales”.

La Policía Metropolitana de Barranquilla resaltó el rol fundamental de las unidades de Policía Comunitaria, quienes, mediante su labor preventiva y de proximidad, contribuyen a la construcción de confianza, al fortalecimiento del tejido social y a la mejora de la percepción de seguridad en los entornos escolares.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso de continuar acompañando a las comunidades educativas, poniendo a disposición toda su oferta institucional para seguir consolidando una ciudad más segura y en convivencia.

Asimismo, invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa en entornos escolares a través de la línea de emergencia 123. 165 del Gaula y la línea contra el crimen 317 896 5523.