A la comunidad del barrio Barlovento le aseguraron que para este año contarían con una plaza de mercado dotada de varios servicios: venta de verduras, centro de acopio para campesinos, comedor, cocina comunitaria y un punto de distribución de bienestarina.

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Les informaron que el nombre técnico de este lugar es Punto de Abastecimiento Solidario (PAS) y que estaría ubicado en un lote de 871 metros cuadrados, colindando con el edificio de la antigua Intendencia Fluvial. Sin embargo, hoy las obras no alcanzan ni el 30% de ejecución, mientras que los habitantes empiezan a perder las esperanzas de que puedan beneficiarse de este proyecto.

“Esta obra camina a paso más lento que un elefante. No le veo ganas de terminarlas y no sé en qué año lo van a hacer”, expresó el comerciante Víctor Meléndez.

El ciudadano insistió en que no ve progreso en la obra y, mucho menos, futuro: “La verdad es que lo que menos tiene es progreso. Como te digo, yo no sé quién va a venir de otro sitio a comprar ahí. Eso es todo lo que yo le puedo decir”.

Por el contrario, la ciudadana Miriam García reconoció que el proyecto aún tiene potencial y puede reavivar el entorno con la llegada de turistas.

“Aquí puede llegar gente a comprar y todo, los turistas, que querrán ver cosas. A veces cuando viene la gente a almorzar, querrán reposar aquí”, expresó García. No obstante, también admitió que la iniciativa del Gobierno nacional está retrasada: “Queremos que estén ya para que nos beneficien”.

De pocos avances

El terreno, que solía ser un parqueadero del Distrito, actualmente arroja un panorama que, a simple vista, parece abandonado. Hay un conjunto de varillas apiladas a un costado del predio, así como los refuerzos longitudinales para los muros que sostendrán la plaza.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO La pancarta en el predio anuncia un tiempo de ejecución de 5 meses.

El Departamento de Prosperidad Social proyectó intervenir un área de 650 metros cuadrados para construir 33 locales comerciales y, de esta manera, beneficiar a 924 personas de manera directa y hasta 10.000 personas de forma indirecta. Sin embargo, para Ana Cecilia Palomino —quien funge como presidenta de la Junta de Acción Comunal de la comunidad de Barlovento—, este proyecto aún parece lejos de concluirse.

“El día que estuve ahí con un personal le pregunté al ingeniero residente, que apenas tiene un mes en el cargo, y me dijo que las obras se habían pausado también por la cuestión del estudio del suelo”, aseguró.

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Asimismo, expuso que estas demoras afectan principalmente a los vendedores, ya que cuando socializaron la obra, se había dicho que en menos de un año las familias estarían beneficiándose de ese centro de abasto y generando empleo.

Por otra parte, denunció que a la comunidad de Barlovento no se le está incluyendo en los comités del proyecto y que existe un “absoluto silencio” hacia los miembros del barrio.

Se entregaría en agosto

Esta casa editorial consultó al Departamento de Prosperidad Social y se informó que el retraso en las obras corresponde a retos asociados a “condiciones de seguridad del sector, factores climáticos adversos y situaciones propias de la ejecución”.

Y que, sumado a esto, el predio fue entregado por la entidad territorial el 25 de noviembre de 2025 en debida forma para la ejecución de las obras.

De esta manera, se señaló que la obra tiene un avance físico de 27,09 %; un progreso financiero del 8,1 %, y contempla una inversión de $2.806 millones. Así las cosas, estiman que para agosto de este año el proyecto logre culminar, según lo expuesto a EL HERALDO.

“Se proyecta que, una vez finalizada la estructura metálica de cubierta, se obtendrá un avance significativo, estimándose la culminación de las obras en agosto de 2026”, notificaron.

Más de $500.000 millones invertidos

Los PAS hacen parte de una iniciativa de Prosperidad Social que está enmarcada en la estrategia Hambre Cero del Gobierno nacional para avanzar en la superación del hambre a través del trabajo y la promoción de la economía popular.

Para la construcción de los 150 PAS, Prosperidad Social destinó $520.000 millones, a través de la suscripción de un contrato con la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter): esta es la entidad que tiene la responsabilidad de implementar el proyecto mediante la prestación del servicio de asistencia técnica integral y administración de recursos.

Prosperidad Social indicó a principios del 2025, cuando anunció las obras, que “la meta es entregar los proyectos finalizados antes del 31 de diciembre de 2025.