La Casa de Refugio de la Mujer en el Atlántico recibió un reconocimiento a nivel nacional que posiciona a estrategia como referente en la protección y restablecimiento de los derechos de aquellas que han sufrido violencia de género.

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La distinción fue otorgada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Igualdad, que destacaron las acciones implementadas en el departamento para prevenir este tipo de violencias.

Al respecto, el gobernador Eduardo Verano destacó que “nuestra Casa Refugio fue reconocida como el único proyecto del país que cuenta con una microempresa para impulsar el empoderamiento económico de mujeres víctimas de violencia basada en género”.

A renglón seguido, remarcó que “nos llena de orgullo que los ministerios de Igualdad y Salud y el Gobierno nacional destaquen esta iniciativa, que reafirma nuestro compromiso con las mujeres del Atlántico. Seguimos trabajando por más protección, oportunidades y autonomía para las atlanticenses”.

Por su parte, María Lourdes Dávila, secretaria de Mujer y Equidad de Género de la Gobernación del Atlántico, quien recibió la distinción, destacó que a través de esta iniciativa se ha impulsado la autonomía económica de las mujeres víctimas de violencia basada en género.

“Son mujeres que por mucho tiempo no tuvieron esperanza, no tuvieron ánimos, pensaron que no iba a salir de ese agujero oscuro que es la violencia basada en género, y que hoy encontraron una protección no solamente hacia su vida, sino también hacia su autonomía e independencia económica y financiera”, resaltó.

Al mismo tiempo, destacó que la ubicación del sitio es secreto y los procesos son bajo reserva, así como la articulación con el sector privado para impulsar diferentes programas orientados al bienestar, la protección y el empoderamiento de las mujeres.

“Sabemos que todas las mujeres que tienen hoy y corren peligro por sus vidas, que pueden ser potenciales víctimas de feminicidio, que sepan y que y que tengan claro que la Gobernación del Atlántico está con ellas. Gracias a esta casa refugio, hemos podido salvar la vida de numerosas mujeres que ahora tienen una vida plena, una vida libre de violencia y una vida digna”, agregó.

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Por último, indicó que la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género en el departamento “sigue comprometida para trabajar por todas las mujeres del Atlántico que son víctimas de violencia basada en género”.