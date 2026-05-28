El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó la “histórica” inversión destinada al Programa de Alimentación Escolar (PAE) para la vigencia 2026, con recursos propios que ascienden a $13.287 millones.

Según explicó el mandatario, esta cifra supera los $12.973 millones invertidos durante 2025 y hace parte de una apuesta integral para fortalecer la nutrición y permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas del departamento.

“Priorizando el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, destinamos $13.287 millones al Programa de Alimentación Escolar para la vigencia 2026”, señaló Verano.

Este año ampliamos el Programa, pasando de 48.000 a 98.055 estudiantes atlanticenses en los 20 municipios no certificados del departamento. 📈🇮🇩



Así fortalecemos la atención escolar y garantizamos cobertura universal con el PAE en el Atlántico. pic.twitter.com/kUGb1xDiCf — Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) May 28, 2026

Con los aportes de la Nación, regalías y recursos departamentales, la inversión total en alimentación escolar en el Atlántico supera este año los $103.000 millones.

El gobernador destacó además que la cobertura del programa tuvo una expansión significativa, pasando de 48.000 a 98.055 estudiantes beneficiados en los 20 municipios no certificados del departamento.

“Así fortalecemos la atención escolar y garantizamos cobertura universal con el PAE en el Atlántico”, afirmó.

Verano aseguró que el programa no solo representa una estrategia de alimentación, sino también una herramienta para combatir el ausentismo y la deserción escolar, además de contribuir al bienestar estudiantil y al mejoramiento del rendimiento académico.

Dentro de las transformaciones implementadas, el departamento avanza en el cambio del modelo de alimentación, dejando atrás la ración industrializada para dar paso a la modalidad de ración preparada en sitio, con alimentos frescos.

El mandatario también indicó que este proceso incluye mejoras en la infraestructura de los comedores escolares, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para la atención de los estudiantes en las instituciones educativas del Atlántico.