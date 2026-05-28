La senadora y lideresa indígena Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, es blanco de críticas por las recientes declaraciones que hizo en un evento público contra las personas que han estudiado en las “mejores universidades del país”, refiriéndose a las instituciones de carácter privado.

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En un encuentro con la comunidad en Yopal, Casanare, la congresista expresó que “aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo”.

Agregó Quilcué que “lo único que nos dejaron fue la exclusión, el odio y el racismo y por eso este país está como está”.

SURREALISTA: La candidata de izquierda en Colombia nos dice que quienes nos graduamos de las mejores universidades solo aprendimos a robar.

¿Cómo eligen a alguien que ataca así al mérito y ni estudio? ¡Qué vergüenza el desprecio por la educación! 🤦🏽‍♂️🇨🇴 🐶 pic.twitter.com/sHJ9u1pewn — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) May 27, 2026

Este discurso quedó registrado en videos que circulan ampliamente en redes sociales y que han despertado la indignación en varios sectores políticos del país.

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Por ejemplo, la senadora electa María Clara Posada, del Centro Democrático, manifestó en su cuenta de X que “indigna escuchar a una fórmula vicepresidencial minimizar el esfuerzo de miles de familias que trabajan toda una vida para darle estudio y oportunidades a sus hijos. ¿De verdad ese es el mensaje que hoy le quieren dejar a los jóvenes de Colombia?“.

Así mismo, decenas de ciudadanos expresaron en redes sociales rechazo por las declaraciones de Quilcué.

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Indigna escuchar a una fórmula vicepresidencial minimizar el esfuerzo de miles de familias que trabajan toda una vida para darle estudio y oportunidades a sus hijos.



¿De verdad ese es el mensaje que hoy le quieren dejar a los jóvenes de Colombia? pic.twitter.com/CjuAGIFflp — Maria Clara Posada (@MaclaPosada) May 26, 2026

Hágame el favor la Sra Aida Quilcué, que las personas que estudiaron en las mejores universidades de Colombia, lo único que aprendieron fue a robar y a excluir. Y pensábamos que el resentimiento de Francia Márquez no tenía igual y esta es aún peor. pic.twitter.com/8FQlmvnelj — Natalia Garcia (@Natalia__Gar) May 27, 2026

Que desafortunada esta declaración,respetada @aida_quilcue admiro sus luchas y construcciones pero soy hija de la Universidad Pública de la querida @UNALOficial,todo se lo debo a esa formación que me generó pensamiento crítico,feminista ycon enfoque deDDHH https://t.co/ye7oZUc5Bm — Maria Cristina Hurtado (@Crist_hurtado) May 28, 2026

Muy respetada candidata @aida_quilcue: A título personal, quiero manifestarle mi preocupación por sus palabras contra quienes estudiaron en las “mejores universidades del país”. Con el respeto que merece su condición de mujer indígena, líder social y senadora de la República,… — Luis Miguel Hoyos (@hoyoslmt) May 27, 2026

La aspirante a la Vicepresidencia respondió a la polémica a través de una publicación en la misma red social, en la que aseguró que ya había lanzado ese mismo comentario muchas veces y que hace referencia a “los politiqueros de siempre”.

“¿Cómo que controversia? Si lo he dicho en la mayoría de mis discursos. Y siempre he sido clara: quienes hoy me juzgan son los mismos que más daño le han hecho a este país; los politiqueros de siempre", escribió.

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Aida Quilcué añadió que “durante todos estos meses” de campaña se ha referido a la clase política tradicional que ha gobernado Colombia “por más de 230 años”.

“Aquella que estudió en las mejores universidades, pero que lo único que aprendió fue a robar, profundizar la exclusión y condenar al pueblo al olvido estructural. Y esa es una realidad que no se puede esconder”.