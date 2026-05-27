Durante el desarrollo de la tercera Mesa Energética del Caribe, realizada en Barranquilla, se definió una hoja de ruta con 49 iniciativas que será entregada al próximo Gobierno nacional para que las tenga en cuenta en la búsqueda de soluciones a la problemática que enfrenta el sistema energético de la región Caribe.

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La Mesa Energética es liderada por la Región Administrativa y de Planificación (RAP Caribe) y cuenta con la participación de representantes del sector público y privado, generadores, operadores, gremios y delegados de entidades de control y regulación.

De acuerdo con el gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez, este es un espacio técnico que formula apuestas estratégicas para el sector.

“Es un ejercicio conjunto de todos para lograr soluciones integrales. Se ha trabajado de manera disciplinada en las mesas durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo para la redacción del documento base de este plan”, explicó Pérez.

Según el funcionario, durante las mesas se identificaron acciones para la formulación de un plan de trabajo que abarca seis frentes: generación, confiabilidad y abastecimiento; almacenamiento energético; transmisión, distribución y modernización de la red; sostenibilidad del esquema de prestación del servicio; energía para la competitividad y el desarrollo, y gobernanza para agilizar la toma de decisiones.

En total fueron identificadas 49 iniciativas que deberán ejecutarse en cuatro horizontes temporales, según la clasificación definida por los participantes.

Pérez explicó que algunas acciones son de corto plazo y deberán ejecutarse durante los primeros 100 días del próximo Gobierno. Otras corresponden al mediano plazo, con un horizonte de dos años, mientras que las de largo plazo podrían desarrollarse a partir de 2029.

“Lo importante es que el próximo Gobierno tenga una hoja de ruta concertada con la región y que la Mesa Energética sea el organismo consultor para ejecutar las acciones con base en el documento elaborado por sus integrantes”, aseguró.

Por otro lado, Mario Caro Sánchez, gerente general de ISA Energía, señaló que uno de los temas prioritarios es la distribución y comercialización de energía, por lo que insistió en que la situación de Air-e y Afinia debe solucionarse desde el punto de vista empresarial.

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“La distribución es clave para cubrir la demanda energética del Caribe y se requieren inversiones de corto plazo”, enfatizó.

A su turno, Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo del Comité Intergremial del Atlántico, aseguró que la solución pasa por fortalecer la distribución y garantizar el pago de las deudas que actualmente mantiene el operador con las empresas generadoras.

Asimismo, Alberto Vives, director ejecutivo de Andi Atlántico - Magdalena, manifestó que uno de los temas fundamentales es el pago de las deudas y la búsqueda de alternativas para continuar explotando gas y garantizar energía firme a través de las plantas térmicas.

El delegado del Consejo Gremial de Bolívar, Juan Camilo Oliveros, llamó la atención sobre la necesidad de revisar la focalización de los subsidios, al considerar que actualmente los recursos no están llegando a quienes realmente los necesitan.

También planteó la necesidad de revisar el consumo de subsistencia y avanzar en la implementación de medidores prepago, con el fin de que las empresas puedan mejorar el control financiero y los usuarios tengan mayor conciencia sobre el uso racional de la energía.

“Desde el nivel nacional se debe reconocer que el Caribe tiene un mayor consumo y necesita un trato diferencial”, señaló.

Por su parte, Cecilia Arango, secretaria de Planeación del Atlántico, indicó que es necesario priorizar acciones en materia de regulación, gestión, financiación y ejecución de obras para atender de manera integral los retos energéticos de la región.