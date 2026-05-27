Hacia el mediodía de este miércoles 27 de mayo se registró el fallecimiento de la pequeña Mía Khataleya Ramírez López, una bebé de seis meses de nacida que habría sido víctima de maltrato y de abuso sexual en el municipio de El Espinal, Tolima.

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Pexels Imagen de referencia.

La muerte de la bebé fue confirmada esta tarde por el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, quien aseguró haber obtenido la información de una fuente oficial del centro médico donde estaba internada la menor.

“Acabo de obtener un reporte oficial por parte de la clínica, de la Secretaría de Salud del departamento del Tolima y de mi secretario de Salud de la ciudad de El Espinal, donde dicen que la niña Mia Cataleya falleció a las 12 del día de hoy”, dijo el mandatario municipal, según recoge ‘Caracol Radio’.

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El caso de Mía Ramírez se conoció en la tarde del martes 26 de mayo, cuando fue ingresada en delicado estado de salud al área de urgencia al Hospital San Rafael, en El Espinal, desde donde fue remitida a Clinaltec, en Ibagué. Medios locales informaron que la bebé fue llevada al centro asistencial por su madre, una joven de 25 años, con alarmantes signos de agresión física y sexual.

Ante el interés que generó este caso a medios de comunicación y comunidad en general, la secretaria de Salud del Tolima, Ingrid Katherine Rengifo Hernández, informó horas después del ingreso de la menor que esta presentaba fracturas en sus extremidades. “Llegó en una condición muy difícil”, advirtió.

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Pese al esfuerzo del equipo médico que la atendió, la pequeña Mía terminó falleciendo este miércoles. “Definitivamente fue un monstruo el que perpetró este hecho”, expresó el alcalde Wilson Gutiérrez.

Recompensa de $10 millones

Igualmente indicó que hay una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio. Entre tanto, la fuerza pública adelanta acciones para esclarecer los hechos.

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“Estoy haciéndole un llamado a la dirección general de la Policía, a la señora fiscal general de la Nación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que tengamos un despliegue operativo importante y dar con la captura del responsable o de los responsables”, sostuvo.

Según ‘Caracol Radio’, la madre de la bebé ya está en poder de las autoridades, mientras avanza la búsqueda del padrastro de la víctima.