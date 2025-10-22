Un video que se hizo viral muestra a dos adultos que agreden físicamente a un estudiante de 16 años frente a las instalaciones del Colegio Nacional San Isidoro, en el municipio de El Espinal, Tolima.

Ministro Eduardo Montealegre solicitó medidas cautelares ante la CIDH

“Meterle ideología al sector eléctrico ha sido una estupidez”: expresidente Iván Duque

Petro acusa al senador Bernie Moreno de instigar a Trump contra el Gobierno colombiano

El clip audiovisual que está en redes sociales, muestra a los hombres sujetando por el cuello del uniforme al menor, mientras lo insultan y lo empujan. Según versiones preliminares, los adultos, de origen afrodescendiente, habrían reaccionado de esta manera tras conocer que el joven había cometido presuntos actos racistas contra una compañera, hija de uno de ellos.

Las autoridades locales confirmaron que el incidente ocurrió el pasado lunes 20 de octubre alrededor de las 6:10 de la mañana.

X @UltimaHoraCR Padre agrede a un compañero de clases de su hija por presuntos comentarios racistas

La directora de Seguridad y Justicia de El Espinal, Lanny Torres, informó que los dos hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía 23 Seccional, acusados del delito de lesiones personales.

“Se efectuaron dos capturas por lesiones personales luego de que dos adultos agredieran a un menor de edad frente al Colegio Nacional San Isidoro. Ambos fueron entregados a la Fiscalía para el proceso judicial correspondiente”, explicó Torres.

Condenan a 12 personas que con sofisticado método tecnológico ejecutaron millonario robo a una alcaldía y le dejaron la cuenta en blanco

La funcionaria añadió que el caso no solo será investigado penalmente, sino que también motivó una estrategia preventiva conjunta entre la Alcaldía y la Policía Nacional para fortalecer la protección de los menores en los colegios del municipio.

“Se están desarrollando campañas de sensibilización sobre violencia escolar, acoso y ciberacoso, con apoyo del Grupo de Infancia y Adolescencia. También se brinda acompañamiento psicológico y social al estudiante afectado y a su familia”, añadió.

#Video | padres de familia irrumpen un colegio en El Espinal, Tolima, y agreden a un estudiante. En el material audiovisual que circula en redes sociales, se observa y escucha cómo un hombre insulta y coge de la camisa al joven, quien al parecer tendría un inconveniente con la… pic.twitter.com/SAQ97ZvXMk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 21, 2025

Por su parte, el adolescente, que resultó con lesiones leves producto de la agresión, fue remitido a valoración médica para determinar su estado de salud.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad educativa para evitar que los conflictos entre estudiantes sean resueltos con violencia, e insistieron en la importancia de promover el respeto y la convivencia dentro y fuera de las instituciones.