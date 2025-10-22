A 40 meses de prisión fueron condenadas 12 personas halladas culpables de haber ejecutado un millonario robo a una alcaldía utilizando avanzados métodos cibernéticos maliciosos.

Según información de la Fiscalía General de la Nación, los sentenciados manipularon y suplantaron los sistemas de una entidad financiera para inscribir cuentas y posteriormente transferir la suma de 2.775.481.000 millones de pesos, provenientes de recursos públicos de la Alcaldía de Nocaima, Cundinamarca.

Así lo demostró un fiscal de la Unidad para la Protección de la Información y los Datos de la Seccional Cundinamarca que también encontró como determinadores del millonario robo a Karen Díaz Sánchez y Luis Antonio Figueroa Tarazona.

Estas dos personas “se encargaron de reclutar titulares de cuentas de un banco para recibir las transacciones producto de los movimientos financieros”.

Por su parte, Natalia Herrera García, Rolando Gutiérrez Quintero, Kenyi Karina Luengas Santana, Vishnu Patrik Sieler Torres, Gilberto Alexander Becerra Ramírez, Franklin Alexander Restrepo Pinilla, Yenifer Johana Cárdenas Villa, Nelson Jairo Moreno Díaz, Leandra Marcela Duque Dorado y Pedro Gómez Mena, prestaron sus cuentas para recibir los recursos, dice la investigación.

La sustracción del dinero sucedió el 17 de mayo de 2022 y ese mismo día los condenados retiraron el dinero en diferentes oficinas y cajeros electrónicos en Piedecuesta y Bucaramanga (Santander); Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Neiva (Huila) y Bogotá.

Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y los condenó a 40 meses de prisión por el delito de hurto por medios informáticos agravado.

Policía Metropolitana de Bogotá logró en su momento la captura de 19 personas involucradas en el millonario robo para el que fue necesario implantar un virus malicioso en uno de los computadores de la alcaldía para poder ejecutar la desviación de los recursos de Nocaima.

Los hoy condenados reintegraron el dinero apropiado, según informó el ente investigador.