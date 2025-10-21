La Policía Nacional llevó a cabo cuatro diligencias de allanamiento y registro, que permitieron la captura en flagrancia de cuatro personas y la notificación judicial de siete más recluidas en centros carcelarios, todas presuntamente vinculadas al Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Costeños’.

Las notificaciones judiciales fueron efectuadas contra alias Yonki – Soto o 35, señalado como coordinador de zona del GDCO en los barrios Gardenias, Villa de San Carlos y El Bosque, así como contra alias “El Maluco”, “Pedrito”, “Gato Blanco” y “Potico”, quienes serían sicarios vinculados a por lo menos 11 homicidios, producto de una confrontación con el GDCO ‘Los Pepes’ por el control de rentas ilegales derivadas del tráfico de estupefacientes y la extorsión.

Las capturas en flagrancia se realizaron en los barrios El Bosque y San Roque de Barranquilla, y en el barrio 1° de Mayo del municipio de Soledad, siendo detenidos alias “Delia”, “Jaider”, “Ata” y “Ana”, esta última con 12 antecedentes judiciales por los delitos de hurto y concierto para delinquir.

A los implicados se les imputan cargos por concierto para delinquir agravado por homicidio y tráfico de estupefacientes, así como por fabricación, tráfico y porte de sustancias ilícitas.

En total, los capturados suman 46 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, terrorismo, porte ilegal de armas, tortura, receptación, hurto agravado y violencia intrafamiliar, entre otros.

Los inmuebles allanados eran utilizados como centros de acopio y distribución de drogas, generando una renta mensual estimada en 150 millones de pesos, producto de la venta de estupefacientes, el tráfico de armas y las extorsiones.

Durante los operativos fueron incautados 8.288 gramos de marihuana, 725 gramos de cocaína, 300 gramos de bazuco, 176 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que “estas operaciones continuarán ejecutándose con el propósito de fortalecer la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos”.

La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier actividad ilícita a través de las líneas 123 (Policía Nacional), 165 (GAULA) y el número directo 317 896 5523.