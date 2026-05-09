Un nuevo hecho de violencia se registró en la tarde de este viernes 8 de mayo en el municipio de Soledad, donde un hombre fue asesinado a bala en el interior de una vivienda del barrio Nuevo Triunfo, en el sector conocido como ‘Cachimbero’.

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La víctima fue identificada como Francisco Javier Moreno Moreno, de 38 años, quien recibió tres impactos de arma de fuego en diferentes partes de la cabeza.

De acuerdo con el reporte preliminar, el crimen ocurrió hacia las 4:10 de la tarde, en una vivienda ubicada en la calle 9 Nro. 26-63, cuando el hombre se encontraba durmiendo en su habitación.

En ese momento, varios sujetos ingresaron al inmueble y le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido, mientras que la víctima falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Las primeras versiones indican que, días antes del homicidio, Moreno Moreno habría sido amenazado por un sujeto conocido con el alias de Yoshua, quien presuntamente sería integrante del grupo delincuencial Los Costeños.

Asimismo, las autoridades señalaron que el hoy occiso registraba dos anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de porte ilegal de armas de fuego en 2024 y violencia intrafamiliar en 2019.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con la identidad de los responsables de este nuevo hecho de sangre en el área metropolitana.