Un juzgado de Valencia, España, ordenó el ingreso en prisión provisional, sin derecho a fianza, de un joven colombiano de 26 años, identificado como Juan Pablo Jiménez, señalado de asesinar a su compañero de trabajo, el barranquillero Cristian Isaac Yoliz Tapias, de 25 años, en una peluquería-barbería ubicada en el barrio Ruzafa.

Redes Sociales Cristian Isaac Yoliz Tapias, fallecido.

De acuerdo con información entregada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la decisión fue adoptada por la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, que asumía funciones de control de garantías al momento de la diligencia. El proceso judicial quedó abierto inicialmente por el delito de homicidio.

Cabe reseñar que el pasado lunes 4 de mayo, luego de una disputa que se registró dentro de una barbería de la zona, de razón social Elian Master Barber, el barbero barranquillero Yoliz Tapias resultó muerto por una mortal cuchillada en el pecho.

Medios españoles señalaron que el caso sucedió a eso de la 1:15 de la tarde, mientras Cristian Isaac y Juan Pablo Jiménez, presuntamente, se trenzaron en una discusión por la limpieza del local.

Al parecer, el barranquillero le habría reclamado a su compatriota por el aseo del negocio, por lo que ambos se levantaron la voz, eso escaló a los golpes y, posteriormente, a una mortal agresión con cuchillo de uno al otro.

En entrevista al propietario del local le dio validez a esa teoría, incluso expuso que la agresión había sido captada por una cámara de seguridad y ese material fue entregado a las autoridades valencianas. Y manifestó además que los dos colombianos “eran muy amigos”, pero desde hacía algún tiempo venían teniendo diferencias dentro y fuera del trabajo.