Un ciudadano reportó el robo de su vehículo particular ocurrido el pasado martes 5 de mayo sobre las 3:30 p.m. en la carrera 39 con calle 71, en el barrio Las Delicias, norte de Barranquilla.

En video quedó registrado el momento en el que un hombre vestido de camiseta blanca, jean y gorra se baja de un taxi y pasa por el frente del vehículo particular marca Kia, de color blanco, el cual estaba parqueado en una casa de la zona.

En un momento, el sujeto se devuelve y se acerca al vehículo, vigilando que nadie lo estuviera viendo. Logra subirse sin inconveniente, pero demora varios minutos mientras intenta cerrar la puerta y encender el carro.

Momentos después arranca sin llamar la atención y logra su cometido. La víctima del hurto señaló que una hora después recibió varios mensajes a su celular con fotos del interior del carro y pidiéndole dinero, al parecer, para el rescate del vehículo robado.

Cortesía

De momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.