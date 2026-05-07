La música vallenata y las raíces culturales del Caribe colombiano se preparan para vivir una noche inolvidable con el gran homenaje al maestro Alfredo Gutiérrez, una de las figuras más emblemáticas del folclor nacional y referente indiscutible del acordeón colombiano.

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Con una trayectoria artística que supera varias décadas, Alfredo Gutiérrez ha sido protagonista en la internacionalización del vallenato, llevando la esencia de la música colombiana a importantes escenarios del mundo y consolidándose como uno de los máximos embajadores de nuestra cultura. Su legado musical también ha marcado historia al integrar dos expresiones tradicionales del Caribe colombiano: el sonido sabanero y el vallenato del Valle del Cacique de Upar, creando un estilo auténtico que continúa conquistando generaciones.

Este especial reconocimiento se llevará a cabo el próximo 23 de mayo, a partir de las 7:00 p.m., en el Hotel Country International, escenario que reunirá a artistas, seguidores y amantes del folclor en una velada llena de emociones, recuerdos y grandes éxitos musicales.

La noche contará con la participación de reconocidos artistas invitados como Gusi, Rolando Ochoa, Juan Piña, Jorge Oñate Dangond, los Hermanos Carlos y Guido Malo, Juventino Ojito y Camilo Namen Rapalino, entre otros invitados especiales que se unirán para exaltar la vida y obra del llamado “Rebelde del Acordeón”.

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Además, el maestro Alfredo Gutiérrez tiene preparado un repertorio especial con las canciones que han marcado generaciones y que hoy forman parte del patrimonio musical colombiano, en una presentación que promete convertirse en un emotivo recorrido por su exitosa carrera artística.

El evento cuenta con el respaldo de Premium Live, Telecaribe y Alco, entidades comprometidas con la promoción, preservación y fortalecimiento del folclor y la cultura colombiana.

Además Murió Xóchitl Vigil, la actriz que interpretó a la madre de Lupita en ‘Rebelde’