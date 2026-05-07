Entre recuerdos familiares, pasión por la moda y el deseo de transformar destinos turísticos en piezas funcionales, nació ‘Cese’, una nueva marca de accesorios que propone viajar sin salir de casa.

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La firma será lanzada en Barranquilla esta noche a partir de las 7:00 p. m. en el salón VIP del Bar San Juan del Country Club, y surgió como un proyecto familiar liderado por Carolina Ruiseco y su sobrina Sofía Ruiseco, quienes decidieron unir dos generaciones y dos visiones en una misma sensibilidad estética para crear una propuesta de diseño, sostenibilidad y narrativa.

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“Queríamos construir una marca fácil de entender, alegre y con una historia detrás. La idea siempre fue ‘viajar sin viajar’”, contó Carolina Ruiseco en conversación con EL HERALDO.

Legado artístico

La historia de ‘Cese’ comenzó hace un año, en la casa de la madre de Carolina y abuela de Sofía, en medio de una conversación rodeada de telas, botones, lanas y materiales de costura. Fue allí donde ambas visualizaron la posibilidad de crear una marca de accesorios inspirada en aquellos universos soñados que se descubren al recorrer el mundo.

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El nombre ‘Cese’ nace precisamente de las iniciales de Carolina y Sofía, reflejando la esencia íntima y familiar del proyecto. Para Carolina, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector moda y ha trabajado con gigantes de la industria como Dior, Loewe, grupos de LVMH y L’Oréal, esta marca también representaba una oportunidad de reconectar con Colombia y explorar el mercado local desde una perspectiva distinta.

“Colombia siempre fue para mí el lugar de vacaciones, mi refugio de infancia. Con ‘Cese’ quise conectar todo lo que he hecho en mi carrera con este país. Sofía por su parte, es quien aporta el pulso de una nueva generación, lo que es la estrategia digital, redes sociales, administración y conexión con audiencias jóvenes. Es un lenguaje que reconozco como esencial en la industria actual”.

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Su primera colección

La primera colección de ‘Cese’ está inspirada en la Riviera Francesa, un destino elegido por el vínculo emocional que ambas fundadoras tienen con Francia. Sofía vivió una temporada allí luego de graduarse de la universidad, alojándose en casa de Carolina, quien reside entre Europa y Colombia.

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El resultado es una línea de bolsos que evoca el verano mediterráneo, las tonalidades del mar azul, la vegetación, la arquitectura y el espíritu de lugares como Saint-Tropez, Montecarlo y la Costa Azul.

“La idea era que cada colección transportara a otro lugar, como cuando hojeas una revista y una imagen te lleva a un mundo distinto. Dentro de esta primera propuesta destaca la línea Marianne, inspirada en el símbolo francés de la libertad y concebida como un homenaje a la mujer contemporánea”, relató Carolina.