El Festival de la Leyenda Vallenata, certamen cultural cuya edición 59 acaba de concluir de manera exitosa tras homenajear a Rafel Orozco, Ismael Romero y El Binomio de Oro de América y declarar como el gran ganador a José Juan Camilo Guerra Mendoza, El Morocho, compañero de fórmula de Silvestre Dangond, ahora se encamina en la celebración de sus 60 años de historia.

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La costumbre dicta que siempre se escoge un juglar, cantante, acordeonero o compositor ligado a este folclor. Sin embargo, la Fundación festival de la Leyenda Vallenata acaba de romper la tradición y a través de su presidente Rodolfo Molina Araújo, anunció que en el 2027 se celebrará la historia de las 60 versiones del Festival de la Leyenda Vallenata, todo un acontecimiento que tendrá la connotación del Rey de Reyes de Acordeón Profesional, Canción Vallenata Inédita y Piqueria Mayor, y en cuya programación no se contempla la realización de homenajes.

“Nosotros, como Fundación Festival de la Leyenda Vallenata venimos diseñando el próximo evento con motivo de las 60 versiones, donde está la verdadera historia del certamen, contaremos los sucesos de cómo el Festival de la Leyenda Vallenata se potencializó hasta llegar a tener la mayor importancia en el orden nacional e internacional”, expresó Rodolfo Molina Araújo.

Molina alega que la decisión busca exaltar el legado, la evolución y el impacto cultural que ha tenido el Festival de la Leyenda Vallenata a lo largo de 60 versiones, consolidándose como uno de los eventos folclóricos más importantes de Colombia y referente internacional del vallenato.

El pueblo inconforme

De inmediato, las redes sociales se agitaron con comentarios de personas que piden a gritos se haga justicia y rindan honores al juglar Alfredo Gutiérrez, el más ganador de este certamen, el trirrey vallenato, El Rebelde del Acordeón. Especialmente porque el artista sucreño es una leyenda vida del vallenato.

Cortesía Alfredo Gutiérrez es el más ganador en la historia del Festival Vallenato.

Comentarios como el de Jhon Rengifo en la publicación del Festival de la Leyenda demuestran el inconformismo. “Por favor qué pasa con el homenaje al maestro Alfredo Gutiérrez, tres veces rey” o Martín Galeano quien dijo: “Definitivamente un homenaje serio y merecido al maestro Alfredo Gutiérrez no es posible con los directivos del Festival Vallenato, se inventan cuánta cosa para no reconocer el legado del maestro Alfredo Gutiérrez... Muy mala esa dirección”.

El periodista Edilberto Castillo en sus redes sociales realizó una carta al Festival Vallenato en la que solicita que el homenajeado sea el Rebelde del Acordeón.

“No hay posibilidad de reconciliar con Alfredo?, si, el mismo al que le entregaste tres coronas, entre otras cosas, algo que nadie iguala . Sé que él, es rebelde, pero no puedes desconocer que ha sido un gran impulsor de tus causas en pro del folclor auténtico”.

¿Qué dice el juglar?

El 23 de abril de 2023, en entrevista concedida a EL HERALDO debido a su cumpleaños 80, Alfredo Gutiérrez se refirió a la falta que le hace ir a festivalear y el distanciamiento que hay con la Fundación festival de la Leyenda Vallenata.

“Me llena de nostalgia, me hace falta ir a festivalear, porque la gente de la Fundación nunca me contrata. Traen artistas internacionales y a los Reyes Vallenatos los ponen de teloneros y les pagan migajas, yo eso no lo acepto; pero sí me contratan en el Club Valledupar o el Club Campestre”.

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Sobre ese distanciamiento, explicó que “Yo soy muy sincero, a veces digo cosas que en el futuro me pesan. Me comenzaron a ‘coger vaina’ desde un festival en que estábamos participando y a los reyes nos ponían a tocar a la orilla de la piscina y gratis, eso lo critiqué. Luego cuando se iba a llevar a cabo el primer Rey de Reyes, los que íbamos a participar dijimos que lo hacíamos si nos dejaban escoger el jurado. Luego yo me fui a cumplir una gira por Suramérica, duré dos meses por fuera y cuando volví el jurado ya estaba escogido por la Fundación, yo tomé la vocería y denunciamos ese hecho y desde entonces se quedaron enojados conmigo. La verdad es que me pone triste el hecho de que pese a ser el más ganador del Festival Vallenato jamás me hayan hecho un homenaje, es ilógico”.