Mayo llegó cargado de nuevos estrenos en HBO Max. La plataforma ofrece una producciones a sus suscriptores las cuales pueden ir disfrutando semana a semana. Además, si quiere maratonear durante los fines de semana puede encontrar una gran cantidad de contenidos.

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Una de las series que puede disfrutar hasta con los más pequeños es Rick y Morty, la cual llega con su temporada número 9 y estará disponible a partir del 25 de mayo. En esta temporada – de 10 episodios de 30 minutos – el científico Rick Sánchez y su nieto Morty Smith regresan con más aventuras, para divertir a toda la familia.

Michael Ouweleen, presidente de Cartoon Network, reveló que una de las novedades de la serie es el uso de la Inteligencia Artificial.

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“Sé que es mi trabajo decir que esta serie sigue superándose, pero también tiene la ventaja de ser verdad”, afirmó.

“Es hasta aterrador lo que el equipo está logrando temporada tras temporada: volcando una cantidad absurda de talento y genialidad en estos episodios. Desde el primer fotograma, verán una locura de alto nivel con algunos de los mejores desarrollos de personajes jamás realizados. Repito, es mi trabajo decir esto, pero también es cierto”, añadió.

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Estrenos de Max en mayo

Series

Margarita, Temporada 2 - 4 de mayo

Medcezir: vidas ajenas - 4 de mayo

Canción del samurái - 9 de mayo

La Niña - 11 de mayo

Un show más: las cintas perdidas - 11 de mayo

Un día de octubre - 22 de mayo

Rick and Morty, Temporada 9 - 25 de mayo

Películas

Cumbres borrascosas - Ya Disponible

Emoji: la película - 6 de mayo

El fondo del mar - 6 de mayo

Fase 7 - 6 de mayo

Los paranoicos - 6 de mayo

Alma encendida - 8 de mayo

Roman J. Israel, Esq. - 13 de mayo

Terrifier 3 - 15 de mayo

La cabra que cambió el juego - Goat - 15 de mayo

Him: El elegido - 15 de mayo

Fuego cruzado - 20 de mayo

Donde las águilas se atreven - 20 de mayo

Un amigo abominable - 20 de mayo

Downton Abbey: el gran final - 22 de mayo

La casa torcida - 27 de mayo

Spinal Tap II: the end continues - 29 de mayo

Teléfono negro - 29 de mayo

Fuga de Pretoria - 30 de mayo

Documentales