Mayo llegó cargado de nuevos estrenos en HBO Max. La plataforma ofrece una producciones a sus suscriptores las cuales pueden ir disfrutando semana a semana. Además, si quiere maratonear durante los fines de semana puede encontrar una gran cantidad de contenidos.
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Una de las series que puede disfrutar hasta con los más pequeños es Rick y Morty, la cual llega con su temporada número 9 y estará disponible a partir del 25 de mayo. En esta temporada – de 10 episodios de 30 minutos – el científico Rick Sánchez y su nieto Morty Smith regresan con más aventuras, para divertir a toda la familia.
Michael Ouweleen, presidente de Cartoon Network, reveló que una de las novedades de la serie es el uso de la Inteligencia Artificial.
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“Sé que es mi trabajo decir que esta serie sigue superándose, pero también tiene la ventaja de ser verdad”, afirmó.
“Es hasta aterrador lo que el equipo está logrando temporada tras temporada: volcando una cantidad absurda de talento y genialidad en estos episodios. Desde el primer fotograma, verán una locura de alto nivel con algunos de los mejores desarrollos de personajes jamás realizados. Repito, es mi trabajo decir esto, pero también es cierto”, añadió.
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Estrenos de Max en mayo
Series
- Margarita, Temporada 2 - 4 de mayo
- Medcezir: vidas ajenas - 4 de mayo
- Canción del samurái - 9 de mayo
- La Niña - 11 de mayo
- Un show más: las cintas perdidas - 11 de mayo
- Un día de octubre - 22 de mayo
- Rick and Morty, Temporada 9 - 25 de mayo
Películas
- Cumbres borrascosas - Ya Disponible
- Emoji: la película - 6 de mayo
- El fondo del mar - 6 de mayo
- Fase 7 - 6 de mayo
- Los paranoicos - 6 de mayo
- Alma encendida - 8 de mayo
- Roman J. Israel, Esq. - 13 de mayo
- Terrifier 3 - 15 de mayo
- La cabra que cambió el juego - Goat - 15 de mayo
- Him: El elegido - 15 de mayo
- Fuego cruzado - 20 de mayo
- Donde las águilas se atreven - 20 de mayo
- Un amigo abominable - 20 de mayo
- Downton Abbey: el gran final - 22 de mayo
- La casa torcida - 27 de mayo
- Spinal Tap II: the end continues - 29 de mayo
- Teléfono negro - 29 de mayo
- Fuga de Pretoria - 30 de mayo
Documentales
- La familia Palu: A merced de la oscuridad - 8 de mayo
- K-Todo: El furor global de la cultura surcoreana - 9 de mayo
- Desde la celda: crimen en León - 12 de mayo
- EE. UU. vs. el mundo: cuatro años con la Selección - 12 de mayo
- Guerra de bandas: Motociclistas fuera de control - 15 de mayo
- Harry Potter: The Official Film Podcast - 19 de Mayo
- Esclavos de la fe — Heraldos del Evangelio - 21 de mayo
- Las sombras de Hollywood, Temporada 2 - 23 de mayo
- Las vidas ocultas de Benjaman Kyle - 25 de mayo
- Josh Johnson: Sinfonía - 29 de mayo
- Acoustic Home, temporada 4 - 29 de mayo