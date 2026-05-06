La reconocida cantante colombiana Ana Valencia, del dúo musical ‘Ana y Jaime’, atraviesa un delicado momento de salud tras ser sometida a una cirugía de emergencia en Caracas.

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La artista sufrió una complicación cerebral que derivó en una hemorragia. Actualmente permanece en una unidad de cuidados intensivos bajo estricta vigilancia médica.

De acuerdo con información confirmada por su hija, Mariana Serrano, la artista había sido diagnosticada previamente con una malformación arteriovenosa, una condición que puede pasar desapercibida durante años, pero que en casos críticos puede provocar sangrados en el cerebro.

Facebook Ana y Jaime

Contó que la emergencia se produjo tras la ruptura de uno de estos vasos sanguíneos, lo que obligó a una intervención quirúrgica inmediata para controlar la hemorragia y reducir la presión intracraneal.

“Se rompió y sangró, por eso tuvimos que operarla de emergencia”, explicó su hija en entrevista con Caracol Radio.

Facebook Dúo Ana y Jaime

Tras el procedimiento, la cantante no ha recuperado la conciencia, aunque presenta una evolución gradual. “Va avanzando pasito a pasito”, señaló Serrano, destacando que la respuesta médica ha sido positiva dentro de la gravedad del caso.

El equipo médico mantiene un monitoreo constante, ya que las próximas horas serán determinantes para su recuperación. La familia ha reiterado que el estado de salud sigue siendo delicado.

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La artista, conocida por su trayectoria junto a su hermano en el dúo Ana y Jaime, se encontraba recientemente activa en presentaciones musicales antes de la emergencia en Caracas, Venezuela. Este proyecto es considerado uno de los más representativos de la música social en Colombia, con más de cinco décadas de historia.

Familia pide ayuda económica

Ante los altos costos derivados de la atención médica en cuidados intensivos, sus familiares anunciaron la creación de un canal de ayuda económica para quienes deseen contribuir con su recuperación.

Facebook Los cantantes Ana y Jaime

Por ahora, seguidores y colegas se mantienen atentos a la evolución de la artista, mientras su familia conserva la esperanza de una mejoría progresiva en los próximos días.

Asimismo, indicaron que los que desean ayudar estén atentos que darán los canales para poder colaborar con la causa.