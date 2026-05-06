Las predicciones de Mhoni Vidente continúan siendo una guía para quienes buscan orientación sobre el futuro en temas como el amor, la salud, el dinero y el trabajo.

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La pitonisa para este miércoles 6 de mayo de 2026, revela un panorama cargado de oportunidades, pero también de advertencias que no deben pasarse por alto.

Aries

La energía del día favorece los proyectos laborales y económicos. Aunque al inicio todo parezca estancado, la perseverancia será clave para abrir caminos y lograr avances importantes.

Tauro

La jornada estará marcada por esfuerzo y dedicación, pero con resultados positivos. Es un buen momento para viajes o conexiones relacionadas con negocios y finanzas.

Géminis

Se presentan oportunidades en el ámbito material y financiero. A pesar de algunos retos, recibirás ayudas inesperadas que facilitarán el cumplimiento de tus objetivos.

Cáncer

Será importante actuar con cautela. Existe riesgo de engaños o decisiones impulsivas, por lo que conviene analizar cada paso con calma y objetividad.

Leo

Aunque el día pueda presentar dificultades, la suerte estará de tu lado. Superarás obstáculos, pero se recomienda mantenerte alerta ante posibles traiciones o conflictos.

Virgo

Las sorpresas positivas marcarán la jornada. Situaciones que generaban preocupación encontrarán solución más rápido de lo esperado, especialmente en lo económico.

Libra

Día estable, pero que exige prudencia en temas financieros. Evita riesgos innecesarios, sobre todo en inversiones o decisiones importantes.

Escorpio

La suerte actuará como protección. Más que grandes éxitos, lo positivo será evitar problemas mayores o salir bien librado de situaciones complicadas.

Sagitario

Una jornada intensa y llena de acción. Habrá logros frente a adversarios, pero también se recomienda precaución para evitar accidentes o lesiones.

Capricornio

La influencia lunar favorece el hogar y la vida familiar. También será un buen momento para fortalecer relaciones sentimentales y vínculos cercanos.

Acuario

Lograrás superar conflictos recientes. El día trae alivio y avances tras momentos de tensión, con buenas noticias en el entorno familiar.

Piscis

Una situación sentimental podría generar tristeza, pero traerá beneficios a largo plazo. Se cierran ciclos para dar paso a relaciones más positivas.