La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este martes 21 de abril de 2026, revelando qué energías marcarán el destino de cada signo zodiacal en temas clave como el amor, el dinero y el trabajo.

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Señaló que este día llega con cambios, oportunidades y algunos desafíos que dependerán de cómo cada signo maneje su energía.

Aries

El día inicia con tensiones en el trabajo o temas financieros. Sin embargo, hacia la segunda mitad todo mejora, trayendo noticias positivas y mayor tranquilidad.

Tauro

Debes estar alerta. Hoy existe riesgo de engaños o errores por exceso de confianza. Evita firmar documentos sin revisarlos cuidadosamente.

Géminis

Aunque comenzarás el día con cautela, todo fluirá de manera favorable. Es un buen momento para los negocios y decisiones laborales.

Cáncer

Se presentan resultados positivos gracias a esfuerzos pasados. Es un periodo de logros y avances importantes.

Leo

Día muy favorable en lo laboral y en viajes. Tendrás oportunidades, pero requerirán esfuerzo y enfoque constante.

Virgo

La semana comienza con buenas energías. Tanto en el amor como en el trabajo, podrías recibir recompensas por tu dedicación.

Libra

Panorama positivo en lo laboral y financiero. Las relaciones sociales serán clave para abrir nuevas oportunidades.

Escorpio

Momento ideal para tomar decisiones importantes, especialmente en temas económicos o laborales. Posibles avances en asuntos legales.

Sagitario

Gran energía en temas financieros. Buen momento para recibir dinero, créditos o pagos pendientes.

Capricornio

Semana muy favorable para alcanzar metas. El esfuerzo de meses anteriores comienza a dar resultados.

Acuario

Aunque el panorama es positivo, podrías enfrentar choques entre expectativas y realidad, especialmente en el trabajo.

Piscis

Semana de cambios y altibajos emocionales. Lo positivo llegará de formas inesperadas, aunque podrías enfrentar decepciones.