El martes 31 de marzo llega con una energía especial que marca el cierre de un ciclo importante para los signos del zodiaco.

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Según las predicciones de Mhoni Vidente, este día invita a reflexionar, tomar decisiones clave y prepararse para nuevas etapas, especialmente en temas relacionados con el amor, el dinero y la salud.

Aries

Es un momento ideal para avanzar en proyectos pendientes. La energía impulsa decisiones importantes, pero se aconseja actuar con calma en el amor.

Tauro

El día favorece la reflexión y el orden financiero. Es recomendable evitar gastos innecesarios y buscar estabilidad emocional.

Géminis

Pueden surgir oportunidades laborales inesperadas. La comunicación será clave para aprovecharlas y avanzar en lo profesional.

Cáncer

El ámbito familiar cobra relevancia. Podrías recibir apoyo o noticias importantes que te ayudarán a cerrar etapas emocionales.

Leo

Se abren puertas en lo laboral. Tu capacidad de liderazgo será determinante, pero es importante mantener el control emocional.

Virgo

La jornada invita a reorganizar hábitos, especialmente en salud. La paciencia será clave en temas de trabajo.

Libra

El amor se vuelve protagonista. Podrían darse encuentros importantes o momentos decisivos en pareja.

Escorpio

Las emociones estarán intensas. Es un buen momento para tomar decisiones firmes y dejar atrás lo que no aporta.

Sagitario

Se aproximan noticias positivas, especialmente en el entorno familiar. Es un día propicio para iniciar nuevos proyectos.

Capricornio

La estabilidad económica será prioridad. Las decisiones que tomes ahora tendrán impacto a largo plazo.

Acuario

La creatividad estará en su punto más alto. Es ideal para desarrollar ideas y proyectos personales.

Piscis

El cierre de mes invita a soltar cargas emocionales y prepararte para una nueva etapa.