El streamer Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, reveló la fecha en que se realizará la entrevista con el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Esto luego de llegar a la Casa de Nariño para sostener un encuentro vía stream con el presidente Gustavo Petro.

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El paisa confirmó que la conversación con el político se llevará a cabo desde la hacienda El Ubérrimo, ubicada en el departamento de Córdoba, y será emitida a través de la plataforma Kick.

Ahora, la expectativa entre los internautas es conocer si esta nueva entrevista tendrá en mismo alcance registrado durante la conversación con Petro, que reunió más de 700.000 espectadores en directo.

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¿Cuándo se realizará la entrevista de Westcol con Álvaro Uribe?

Westcol indicó que la entrevista con el expresidente Uribe se hará el próximo 10 de mayo, 20 días antes de las elecciones presidenciales. Al parecer, el formato del encuentro será similar al sostenido con el actual jefe de Estado, un poco relajado y con preguntas espontáneas, con el propósito de llevar la política a los más jóvenes.

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¿Cómo fue la entrevista con Petro?

El presidente Gustavo Petro aseguró este jueves que el desinterés de los jóvenes por la política está ligado, en parte, “al miedo y a la violencia histórica contra quienes se han involucrado en ella”, durante una transmisión en vivo con el ‘streamer’.

“Creo que hacer política, y sobre todo política no dominante, es muy peligroso”, afirmó el mandatario al responder a preguntas del creador de contenido sobre el rechazo que percibe entre sus seguidores -en su mayoría jóvenes- hacia estos temas.

Westcol planteó que, al abordar asuntos políticos en sus transmisiones, su audiencia suele reaccionar con incomodidad: “Cuando yo hablo de política en ‘streaming’, todos se asustan (...) me dicen: ‘No hable de política, no se meta en eso’”, señaló.

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Petro vinculó esa reacción con experiencias del pasado: “Yo viví eso. Todos mis amigos prácticamente están muertos (...) había un alto nivel de represión sobre todo a los jóvenes”, dijo, al recordar episodios de persecución política durante su juventud cuando militó en la guerrilla del M-19.

Durante el encuentro, el mandatario mostró al ‘streamer’ distintos espacios del palacio presidencial, incluidos lugares adaptados para rendir homenaje al nobel colombiano Gabriel García Márquez.

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En otro momento, ambos tomaron asiento en una mesa de reuniones en la que, según explicó Petro, han estado líderes internacionales como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quienes estuvieron la semana pasada en Bogotá para asistir a una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Al ser preguntado sobre a quién le gustaría invitar, el mandatario mencionó al presidente estadounidense, Donald Trump, con quien se reunió el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca y a quien extendió personalmente una invitación para que visite la ciudad caribeña de Cartagena de Indias.

La transmisión también incluyó momentos distendidos, como un escenario hipotético planteado por Westcol en el que Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez debían colaborar para sobrevivir en una isla pese a estar en las antípodas políticas e ideológicas.

“¿Usted trabajaría con él?”, preguntó el ‘streamer’, a lo que Petro respondió: “Ah, pues claro (...) si estamos en una isla sola, le va a tocar”.