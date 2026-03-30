La generadora de contenido Yina Calderón una vez más está en el ojo del huracán tras referirse a la pelea de pocos minutos que sostuvo con Andrea Valdiri para durante el evento ‘Stream Fighters 4’ que se realizó el 18 octubre del 2025 en Bogotá.

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Y es que en su momento, la Dj fue duramente criticada por los asistentes al evento y usuarios en redes sociales al abandonar el ring en cuestión de segundos, dándole la victoria automáticamente a la popular ‘Valdiri’.

En su momento, cientos de personas se conectaron a la plataforma Kick para observar la pelea estelar entre Andrea Valdiri y Yina Calderón; sin embargo, se quedaron con un sin sabor pues esta solo duró 20 segundos aproximadamente.

Ahora, la ‘influencer’ revivió el tema en redes sociales al contarle a sus seguidores que una de sus hermanas está dispuesta a enfrentar a la barranquillera en un nuevo episodio de ‘Stream Fighters’, por lo en envió un mensaje a Westcol afirmando que quiere cumplir con su palabra.

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“Díganle a Westcol, que como soy una mujer de palabra y estoy enderezando mi camino, que una de mis hermanas quiere pelear con Andrea Valdiri este año en Stream Fighters. Mi hermana Juliana quiere subir al ring. Para que no digan que no les damos en desquite, para que no digan que no cumplimos. ¡Andrea Valdiri versus Juliana Calderón… la revancha!”, dijo en redes sociales.

Vale mencionar, que durante la pelea anterior, Juliana Calderón se mostró muy molestar por la situación que atravesaba su hermana y cruzó una que otra palabra con las familiares de Valdiri. Este hecho fue recordado por Yina, quien expresó: “Ustedes se dieron cuenta ese día que mi hermana se iba a subir al ring, fui yo la que la bajé. Entonces ahí les dejo la inquietud, si quieren. Para que después no digan que no colaboramos con la causa”.

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Y agregó: “Mi hermana no es gallina, ella sí acepta el reto de subir de verdad”.

Por el momento, Andrea y Westcol no se han pronunciado ante la propuesta de le empresaria de fajas.

Tomada de Instagram Yina Calderón y Andrea Valdiri.

¿Cómo fue la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Para el evento – organizado por Westcol – Andrea Valdiri había realizado toda una preparación física durante varios meses para enfrentar a la bogotana; uno de sus propósitos era noquear a Yina Calderón en el primer round, pero esto no ocurrió porque segundos después de iniciar el combate, el juez tuvo que intervenir al ver que Yina no se estaba defendiendo de los golpes de ‘La Valdiri’.

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En medio de la confusión de por qué la DJ no estaba lanzando golpes ni defendiéndose de la barranquillera, el juez insistió en que debía suspender el combate, por lo que Yina habló con su entrenador y posteriormente se quitó los guantes.

El Coliseo Med Plus de Bogotá, donde se llevó a cabo este evento, quedó en medio de abucheos y decepción, pues miles de personas y aproximadamente cuatro millones de usuarios conectados vía streaming esperaban un combate a la altura.

Los ánimos se subieron cuando Yina Calderón decidió hablar en el cuadrilátero y señaló: “Quiero felicitar a Andrea“, alcanzó a decir. Sin embargo, fue interrumpida por algunos asistentes que le lanzaron botellas y otros objetos, por lo que tuvo que ser retirada del lugar.

Ante la molestia del público y de ’La Valdiri’, Westcol se levantó y aseveró que la barranquillera necesitaba a una contrincante que estuviera a su altura e incluso le prometió que en La Velada del Año 2026, de Ibai Llanos, Andrea Valdiri iba a pelear en representación de Colombia.

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“Yina Calderón está vetada, personas sin honor, sin respeto. Andrea, te mereces una buena rival y contrincante“, expresó Westcol.

Entre lágrimas y desconcierto, Andrea Valdiri fue declarada como ganadora y habló ante los miles de espectadores que esperaban el combate: “Tengo un montón de sentimientos, tengo vergüenza porque vinieron a ver una buena pelea, gracias por acompañarme no tuve una buena rival(…) era ‘gayina’…. muy pronto en la velada de Ibai”, dijo.