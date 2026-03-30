Nanpa Básico, una de las voces más auténticas del rap latino en la actualidad, lanza su nuevo sencillo “Para terminar en nada,” el último adelanto de su próximo álbum de estudio, “Que Tin y Que Tan.”

Lea Arnold Schwarzenegger recibe doctorado honoris causa de la Universidad del Ulster

El tema refleja su estilo introspectivo mientras continúa desarrollando la dirección sonora que ha venido trabajando en los últimos años. “Para terminar en nada” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Impulsada por una fusión de afrobeats a un ritmo pausado y una línea de guitarra sensual, “Para terminar en nada” mantiene la narrativa de Nanpa Básico al frente.

Desde la introspección, el tema explora la frustración de entregarlo todo a algo que no estaba destinado a durar, con líneas como “Tanto esfuerzo que hice para terminar en nada” y “Aunque no lo entiendo, así Dios lo quiso.”

Aquí Dago García: “El éxito siempre es un accidente”

Bajo la dirección creativa de Nanpa Básico y Melissa Dussan, el video oficial extiende esta narrativa, llevando la carga emocional del tema a una propuesta visual alineada con su esencia.

“Para terminar en nada” llega tras una serie de anuncios importantes para Nanpa. Hace menos de una semana, reveló que su próximo álbum, “Que Tin y Que Tan,” estará disponible el 16 de abril.

Poco después, presentó “¿Quién Entiende? (Interludio - Adelanto Que Tin y Que Tan),” ofreciendo un vistazo al universo de “Que Tin y Que Tan,” junto con el arte oficial y el tracklist del proyecto, aumentando la expectativa entre sus seguidores.

Además Álvaro Cepeda Samudio: cien años de una mente libre y sin moldes

Este lanzamiento marca un comienzo de año activo para Nanpa Básico en 2026. A inicios de este año, recibió su primera nominación a Premio Lo Nuestro por “Mi Reina,” junto a Hamilton, en la categoría Afrobeats. También sigue a los lanzamientos de “Estuve Ahí” y “Me Gustas,” su colaboración con Mike Bahía, ampliando su presencia dentro de la música latina.

“Para terminar en nada” ofrece un último vistazo al universo de “Que Tin y Que Tan,” construido a partir de las experiencias y emociones reales que continúan definiendo la composición de Nanpa Básico.

También ¿Por qué la Semana Santa nunca cae en la misma fecha? Tiene que ver con la luna llena