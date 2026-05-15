Hay momentos en la carrera de un artista que no se planean sino que se sienten. Para Maluma, ese momento llegó después de más de una década de llevar el nombre de Medellín y Colombia a los escenarios más grandes del mundo.

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Y eso lo plasma en ‘Loco x Volver’, su séptimo álbum de estudio, disponible en todas las plataformas digitales.

“Se llama Loco x Volver porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví”, declaró el artista al anunciar el proyecto ante sus casi 65 millones de seguidores. “Es el álbum más importante y más personal que he hecho. Representa mis raíces, mi cultura. Fue difícil, pero hacer el álbum fue mi forma de sanar y encontrar ese renacimiento.”

Un homenaje a los ancestros

“Este álbum es una celebración de mis ancestros, un homenaje a mis abuelos. Gracias a ellos es que hoy en día soy músico”, ha expresado el artista en sus recientes apariciones públicas.

A lo largo de 14 canciones, el álbum construye un paisaje sonoro que recorre el reggaetón, el vallenato, la salsa, el merengue, el dancehall y rap con hip hop — géneros que no son tendencia del momento, sino la banda sonora de una vida.

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“He sido un músico versátil desde el principio de mi carrera. Ese soy yo y esa es mi esencia”, señaló.

La portada del disco lo dice todo: una fotografía de Juan Luis Londoño de niño, antes de que existiera Maluma. Un gesto visual que resume el espíritu del proyecto.

Cortesía

Del éxito al renacimiento

El exceso de trabajo, de movimiento y de ambición llevaron al artista a un desgaste que lo obligó a tomar distancia y replantear su camino. Fue entonces cuando construyó un estudio de grabación en su residencia de las Islas Turcas y Caicos, lejos del ruido de la industria, y comenzó a escribir desde un lugar completamente distinto: el de la honestidad.

“Por fin van a ser testigos de este caparazón nuevo y de lo que soy ahora, de esta mentalidad que tengo ahora”, afirmó.

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Colaboraciones que amplían el universo

Loco x Volver reúne voces y mundos que, desde distintos lugares emocionales y culturales, suman matices a una narrativa colectiva. El álbum incluye a Kany García, Beéle, Ryan Castro, Arcángel, Lenny Tavárez, Justin Quiles y Grupo Frontera.

Una de las piezas más especiales es Con el Corazón, grabada junto al fallecido Yeison Jiménez — un tributo a su amistad que quedó como su última canción juntos, grabada en Medellín.

El primer sencillo, 1+1 junto a Kany García, alcanzó el número 1 en las listas Billboard Tropical Airplay y Latin Airplay.

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Medellín como personaje

La dirección audiovisual del álbum estuvo a cargo de Stillz, quien acompaña esta historia con una mirada cinematográfica que eleva lo cotidiano y lo cercano, convirtiendo a Medellín en protagonista.

Este enfoque tiene continuidad en los escenarios globales más relevantes: en la Met Gala 2026, Maluma eligió un diseño de su compatriota Haider Ackermann y lo dejó claro en sus propias palabras: “Soy colombiano y ambos compartimos este orgullo. Estoy persiguiendo el sueño colombiano, estoy volviendo a mis raíces.”

Su look fue además un tributo directo a Fernando Botero, el artista colombiano que representa la abundancia y las formas de su tierra.

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Volver no es fracasar

Loco x Volver es, en esencia, un recordatorio de que en un mundo que empuja constantemente hacia adelante, lo más poderoso a veces es detenerse, mirar atrás y recordar quién eres para poder empezar de nuevo. Maluma, la estrella global de la música latina, lo entendió. Y lo convirtió en su obra más honesta.