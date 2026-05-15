La edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra 2026 reconoció a Juanes con el galardón “Leyenda de Nuestra Tierra” por su trayectoria y aporte a la música colombiana.

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Durante la ceremonia realizada el 14 de mayo, el cantante fue exaltado por más de dos décadas de carrera artística, tiempo en el que logró consolidarse como una de las figuras más influyentes de la música latina.

Los fans lo recuerdan desde sus inicios con Ekhymosis hasta su etapa como solista. Y es que Juanes construyó un catálogo musical que trascendió fronteras con canciones como Me enamora, A Dios le pido y la Camisa negra.

Además, el artista ha obtenido más de 20 premios Latin Grammy a lo largo de su trayectoria. El encargado de presentar el homenaje fue Fonseca, quien destacó la influencia que Juanes ha tenido sobre varias generaciones de músicos en el país.

“Gracias por abrir caminos, gracias por inspirarnos”, expresó durante su intervención frente al público.

Asimismo, Juanes en su discurso de agradecimiento, el cantante recordó sus inicios musicales en Medellín y mencionó a varios artistas que influyeron en su formación, entre ellos Totó la Momposina, Joe Arroyo, Kraken, Carlos Vives, Shakira, Julio Jaramillo y Aterciopelados.

Juanes le envió un mensaje a la nueva generación de músicos en Colombia

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue su mensaje sobre el uso de la tecnología y la inteligencia artificial en la música. Juanes pidió a las nuevas generaciones continuar aprendiendo a tocar instrumentos y utilizar estas herramientas como apoyo creativo, no como reemplazo del proceso artístico.

“A las nuevas generaciones: por favor, sigamos aprendiendo a tocar los instrumentos”, expresó el cantante durante la ceremonia.

Para finalizar, el antioqueño agradeció a su familia, equipo de trabajo y artistas invitados.

¿Qué son los Premios Nuestra Tierra?

Los Premios Nuestra Tierra son una ceremonia creada para reconocer el talento de la industria musical en Colombia. Estos premios destacan a cantantes, compositores, productores y agrupaciones que han tenido impacto dentro del país y a nivel internacional.

La premiación nació en 2007 y desde entonces se ha convertido en uno de los eventos musicales más importantes de Colombia.

Su objetivo principal es exaltar la música hecha por artistas colombianos en diferentes géneros como pop, urbano, vallenato, salsa, música popular, rock y regional, entre otros.

Una de las características más importantes de los Premios Nuestra Tierra es que el público tiene participación en varias categorías mediante votaciones, lo que permite que los fanáticos apoyen directamente a sus artistas favoritos.