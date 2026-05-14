El final de ‘La Casa de los Famosos Colombia 2026’ está cada vez más cerca y el Canal RCN ya comenzó a mover sus fichas para definir qué ocupará el espacio del polémico reality en el horario estelar. Aunque muchos televidentes esperaban el regreso inmediato de ‘MasterChef Celebrity’, todo apunta a que la apuesta del canal será completamente distinta.

Actualmente, el programa se encuentra en su última etapa con solo seis participantes aún en competencia por el premio de 200 millones de pesos: Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Tebi Bernal, Beba, Mariana Zapata y Alejandro Estrada. Beba, además, se convirtió en una de las participantes más comentadas tras haber regresado a la competencia gracias a una de las dinámicas del formato, luego de haber sido eliminada previamente.

El más reciente eliminado fue Campanita, recordado también por su participación en el ‘Desafío’, quien abandonó el reality tras recibir la menor votación del público.

La recta final de ‘La Casa de los Famosos’ tendría dos eliminaciones más

Aunque RCN todavía no ha confirmado oficialmente la fecha exacta del desenlace, las proyecciones de seguidores y cuentas especializadas indican que el programa tendría dos nuevas galas de eliminación antes de llegar a la gran final.

Según esos cálculos, habría salidas el domingo 17 y el domingo 24 de mayo, fecha en la que quedarían definidos los cuatro finalistas de la temporada. De mantenerse esa dinámica, el cierre del reality podría producirse entre el 1 y el 2 de junio de 2026.

La final coincidiría con la cercanía del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que arrancará oficialmente el 11 de junio, situación que obligaría al canal a reorganizar varias de sus franjas de entretenimiento.

‘La Rosa de Guadalupe’ ocuparía el horario estelar de RCN

En medio de las especulaciones sobre la programación que reemplazará a ‘La Casa de los Famosos’, distintas cuentas dedicadas a televisión y medios de entretenimiento comenzaron a señalar que RCN habría optado por emitir la serie mexicana ‘La Rosa de Guadalupe’.

La producción de Televisa, reconocida por sus historias sobre milagros y situaciones cotidianas, tendría doble emisión diaria de lunes a viernes. Según la información conocida hasta ahora, se transmitiría a las 5:30 p. m. y nuevamente a las 8:00 p. m., ocupando directamente el espacio que dejará el reality.

La estrategia comenzaría desde la primera semana de junio y respondería, en parte, a los ajustes de programación previstos por la cobertura del Mundial.

‘MasterChef Celebrity’ tendría que esperar hasta después del Mundial

Aunque el público esperaba que ‘MasterChef Celebrity’ llegara inmediatamente después de ‘La Casa de los Famosos’, las versiones divulgadas indican que el estreno del reality culinario habría sido aplazado para julio, una vez terminen las emisiones relacionadas con el torneo internacional de fútbol.

La posibilidad de que ‘La Rosa de Guadalupe’ llegue al “prime time” de RCN ya empezó a generar reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebran el regreso de la producción mexicana a un horario central, otros cuestionan que el canal no haya apostado de inmediato por una nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’.