Paris Jackson, hija de Michael Jackson, ganó una batalla legal que tiene que ver con la administración del patrimonio que dejó el cantante, reconocido como el rey del pop.

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Un juez de Los Ángeles determinó que 625 mil dólares entregados como bonificaciones a despachos jurídicos externos deberán ser devueltos al patrimonio administrado por los ejecutores testamentarios del artista.

Tiene que ver con unas objeciones presentadas por Paris con respecto a pagos realizados en 2018 a firmas legales externas que trabajan para la sucesión del fallecido cantante.

La corte determinó que las bonificaciones en mención no contaban con la aprobación correspondiente y ordenó que el dinero regresara al patrimonio, según el medio TMZ.

El proceso en la justicia involucra a John Branca y John McClain, quienes han estado a cargo de la administración de la herencia del cantante desde su muerte en 2009.

El portavoz de Paris declaró que el fallo representa un avance importante dentro de las acciones impulsadas por la hija del artista para obtener mayores mecanismos de supervisión y transparencia sobre el manejo del patrimonio familiar.

Las objeciones de Paris Jackson fueron presentadas el año pasado. En ese momento, la defensa legal de Jackson argumentó que los pagos eran excesivos y cuestionó si existía una supervisión adecuada por parte de los ejecutores sobre los abogados involucrados en la administración del patrimonio.

Los ejecutores, por su parte, defendieron los pagos argumentando que las tarifas y bonificaciones otorgadas eran habituales dentro de la industria y respondían al trabajo realizado por los despachos externos.

En la resolución, la corte elogió el trabajo de los ejecutores, pero decidió fallar a favor de Paris en el caso específico de pagos a firmas de abogados.

Los ejecutores manifestaron que, aunque no comparten la decisión del tribunal, respetarán la resolución judicial y actuarán conforme a lo establecido por la corte.