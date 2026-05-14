El artista de musica urbana Nicky Jam volvió a generar revuelo entre sus seguidores en Colombia tras protagonizar una inesperada aparición en Bogotá.

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A pocos días de su presentación en el estadio El Campín, el cantante sorprendió al utilizar el sistema TransMilenio apenas llegó a la capital, una escena poco común para una estrella internacional que rápidamente se difundió en redes sociales.

@nickyjam

Las fotografías y videos del artista compartiendo con pasajeros en diferentes estaciones empezaron a circular por internet, captando la atención de fanáticos y transeúntes. La revista Vea hizo el recorrido junto con el artista por la ciudad hasta su llegada al escenario donde tenía compromisos promocionales.

La visita del cantante, reconocido por temas como ‘El Perdón’, ‘Travesuras’ y ‘X’, hace parte de la promoción de su gira ‘Tamo Activo Tour’, con la que regresará a presentarse en Bogotá el próximo sábado 6 de junio.

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Tras aterrizar en la capital, Nicky Jam se dirigió al Portal El Dorado en compañía de su esposa, la modelo colombiana Juana Valentina Varón, y miembros de su equipo de trabajo. En ese punto ingresó al sistema de transporte como un usuario más, lo que sorprendió a quienes se encontraban en el lugar, que no tardaron en reconocerlo y acercarse para grabarlo o pedirle fotos.

@nickyjam

El recorrido continuó hacia el sector de El Campín, donde horas después debía cumplir con una rueda de prensa relacionada con su concierto. Durante el trayecto, el artista interactuó con pasajeros, saludó a varios usuarios y compartió momentos con quienes no ocultaban su asombro.

En medio del viaje, el cantante tomó un micrófono y decidió interpretar algunas de sus canciones, convirtiendo el desplazamiento en un improvisado show musical dentro del articulado.

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@sitiomusical ¿Ya estás listo para el concierto? @nickyjam sorprendiendo en Bogotá 🔥🇨🇴 El artista llegó al TransMilenio de Bogotá y puso a cantar a todos con su energía y carisma. Antes de su esperado concierto en Colombia, Nicky Jam compartió un momento diferente junto a la prensa y las personas que se encontraban en el lugar, demostrando una vez más la conexión que tiene con su público. ✨ La emoción se sintió desde el primer momento y las redes ya están hablando de esta inesperada aparición en uno de los lugares más icónicos de la capital. Bogotá sigue viviendo la fiebre de Nicky Jam y esto apenas comienza Directora : @Genis_Vergel #nickyjam #reggaeton #bogota #puertorico #concierto ♬ sonido original - SITIO MUSICAL

Otro momento destacado ocurrió cuando el artista Jhon Trap Boy interpretó una pieza frente a los pasajeros y recibió la aprobación de Nicky Jam, quien lo escuchó atentamente y luego le dirigió palabras de apoyo y afecto a los presentes.

Al llegar a una estación cercana al estadio, el reguetonero continuó su trayecto a pie por el puente peatonal de la calle 30 hasta El Campín, acompañado por su equipo y varios fans que lo siguieron hasta el lugar. Allí sostuvo un encuentro con medios de comunicación para hablar de su regreso a la ciudad con su tour.

“Agradecido con Bogotá y con Colombia por tanto cariño. Ustedes saben que esta también es mi casa y que los amo con cojones”, manifestó Nicky Jam a la revista Vea.

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Finalmente, el artista a través de su red social Instagram, manifestó lo agradecido que se sentía: “Bogotá, que rico fue compartir con todos en el día de ayer, gracias por seguir demostrandome tanto amor y cariño”, y añadió “nos vemos el 6 de Junio en El Campín”.