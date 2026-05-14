En medio de aplausos y mucha emoción con una masiva asistencia en la Fábrica de Cultura, la reportera gráfica y editora de fotografía de EL HERALDO, Josefina Villarreal Herrera vivió uno de los momentos más especiales de su carrera durante la entrega del Premio de Periodismo Ernesto McCausland Sojo 2026.

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La barranquillera recibió el reconocimiento Vida y Obra, un homenaje a los años que ha dedicado a contar la historia del Caribe a través de imágenes y relatos periodísticos.

Josefina, comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma del Caribe, ha trabajado en medios como Diario La Libertad, Cadena Radial La Libertad y Diario Tiempo Caribe. Además, ha construido una trayectoria ligada al cubrimiento del Carnaval de Barranquilla, fiesta que ha seguido durante años desde detrás de su lente.

El amor por la fotografía viene de familia. Es hija del reconocido fotógrafo Miguel Villarreal, de quien heredó la pasión por retratar la cultura y la esencia del Caribe.

Jesús Rueda Josefina Villarreal, premio Vida y Obra 2026.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ocurrió cuando la reina del Carnaval, Michelle Fernández, le entregó el tradicional turbante del reconocimiento. A su lado estaban el rey Momo, Adolfo Maury; el director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Juan Carlos Ospino, y el secretario de Cultura, Jhonny Vizcaíno.

Conmovida, Josefina agradeció a Dios, a su familia y a sus compañeros de trabajo por acompañarla durante tantos años de esfuerzo.

“Este reconocimiento también les pertenece, pues es el fruto de esos años de entrega y esfuerzo compartido”, expresó durante su intervención.

También recordó sus años en EL HERALDO y habló con emoción sobre Ernesto McCausland Sojo, asegurando que fue una figura importante en su carrera.

“Fue Ernesto quien siempre creyó en mí y me brindó la oportunidad de formar parte de la familia EL HERALDO. Cubrir el Carnaval desde el día en que designan a la soberana hasta el entierro de Joselito es una experiencia imposible de describir con palabras”.

Jesús Rueda Josefina Villarreal, premio Vida y Obra 2026.

Josefina también describió lo que representa para un fotógrafo retratar la fiesta más grande del Caribe colombiano.

“Por nuestros lentes desfilan un sinfín de disfraces, comparsas y cumbiambas multicoloridas que desafían nuestra imaginación. El reto siempre es el mismo: capturar esa imagen que impacte la retina de nuestros lectores”, dijo.

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La homenajeada cerró agradeciendo a Carnaval de Barranquilla por mantener viva la tradición y permitir que periodistas y fotógrafos ayuden a preservar la memoria cultural del Caribe.

“Recibir este premio me compromete a seguir amando y capturando nuestra cultura con la misma pasión que lo he venido haciendo desde el primer día”.