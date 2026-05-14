El estadio El Campín en varias ocasiones se ha llenado de fiesta rojiblanca con algunos triunfos y títulos de Junior, como la primera estrella obtenida por el equipo tiburón en 1977 ante Santa Fe. Ahora este mismo escenario, se impregnará de toda la alegría costeña y se teñirá de rojo, de la mano del guajiro Silvestre Dangond, quien este viernes ofrecerá un súper concierto.

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En Bogotá, con ‘El baile de todos’ se reencontrará con el acordeonero Juancho de La Espriella, uno de sus invitados especiales, con quien cerró en el Festival Vallenato su gira Él último baile’.

Las entradas están vendidas casi en su totalidad. Silvestre es un artista que despierta muchas pasiones y que debido a su gran presencia internacional convoca a personas de distintos rincones del país. Este esperado reencuentro promete un show de 4 horas como parte de la gira más exitosa del artista, siendo su cuarto concierto en este escenario.

Dangond expresó la emoción que le genera volver a Bogotá para, en concierto, encontrarse con sus fans.

“Bogotá es de las ciudades más silvestristas que hay en Colombia. Yo tengo una conexión con Bogotá natural, esto no es empujado ni a la fuerza, esto es bonito, lo que se siente con Bogotá es bonito, es hermoso sentirlo. Yo no te lo puedo describir, solamente lo puedo sentir. Es algo muy bonito”, aseguró Dangond.

Dangond reveló que la razón de escoger el 15 de mayo es para poder celebrar su cumpleaños en El Campín con su fanaticada.

“Yo cumplí años este 12 de mayo, entonces la idea es celebrarlo allá en El Campín, aparte que sería el cierre del tour con mi compadre Juancho, porque supuestamente habíamos dicho que el cierre sería en el Festival Vallenato, pero se confirma la noticia, entonces es el 15-2″, mencionó.

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Y agregó: “Es que van a pasar cosas tan bonitas toda esa semana, cumplo años, además, mi hijo menor, el que es cantante, se gradúa ya en su colegio y celebramos en Bogotá, en fin, esta semana va a ser una semana silvestrista cien por ciento, aparte es el último concierto en Colombia con mi compadre Juancho, la despedida del Último Baile’”.