El icónico personaje, encarnado por el actor Pedro Alonso, que el mundo conoció con La casa de papel estrena este viernes la segunda y última temporada de su propia serie en la plataforma de streaming Netflix.

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Todo tiene su final…. Nada dura para siempre y Berlín lo sabe perfectamente. No la ciudad, sino el personaje que el mundo conoció y adoró con La casa de papel, y que este viernes estrena Berlín y La dama del armiño, el final de su propia producción.

Berlín, interpretado por el actor Pedro Alonso, y su banda regresan con un nuevo plan maestro que comienza con el encargo que reciben del Duque de Málaga: robar la icónica obra de Leonardo Da Vinci ‘La dama del armiño’.

Sevilla se convierte en el escenario de fondo para el mayor golpe de la historia, tan brillante que es toda una obra de arte.

Junto a Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez retoman sus papeles en esta nueva entrega, a la que se suman a Inma Cuesta en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, José Luis García-Pérez y Marta Nieto como el Duque y la Duquesa de Málaga.

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Los ocho episodios de la serie, creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato están escritos por ellos mismos junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve y estarán dirigidos por Albert Pintó, David Barrocal y José Manuel Cravioto.

La serie se ha rodado en lugares ubicados entre Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras localidades españolas.

Sevilla, el gran personaje

Pedro Alonso ha explicado que su decisión de poner fin a la etapa de ‘Berlín’ le va a “mover” como actor y como persona al haberle permitido a este personaje, que lidera la banda de ladrones que se convirtió en fenómeno global, “explorar” cuestiones que tienen que ver con la capacidad de “pausar el tiempo”.

El papel de Sevilla y lo andaluz en ‘Berlín y La dama del armiño’ –donde el ficticio duque de Málaga, interpretado por el actor sevillano José Luis García Pérez, encarga el robo de la famosa pintura de Leonardo Da Vinci– va a la “almendra del tópico” y no deja “indiferente”.

Inma Cuesta, que se incorpora con el personaje de Candela, ha aseverado que la capital andaluza es un personaje más “y luce preciosa” a la par que se ha mostrado satisfecha por rodar con su “acento”.

Tristán Ulloa (Damián) ha indicado que Sevilla “le da un tono” a la serie, con “una bravura” que impregna a los personajes y a la propia trama. “La ciudad nos lleva donde quiere”, ha precisado Begoña Vargas (Cameron).

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Avanzan en estos capítulos las historias de complicidad entre el personaje de Vargas con Julio Peña (Roi), y entre Joel Sánchez (Bruce) y Michelle Jenner, la intérprete de Keila, entusiasmada con haber vuelto a rodar en Andalucía tras su experiencia en proyectos como ‘Isabel’.