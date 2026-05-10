‘La casa de papel’ continúa. El fenómeno de Netflix que conquistó al mundo parece estar de regreso… A través de un pequeño anuncio, la plataforma de streaming dio a conocer que el universo de esta producción se expandirá.

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“Algunas historias empiezan con un golpe perfecto. Y este lo cambió todo. Desde el primer atraco por dinero hasta el robo con más arte del siglo, pasando por el asalto que puso en juego toneladas de oro del Banco de España, el universo de ‘La casa de papel’ no ha dejado de crecer, evolucionar y sorprender. Pero si algo ha quedado claro… es que la revolución NUNCA termina”, escribieron.

Sin embargo, hasta el momento la plataforma no ha entregado más detalles de si es una nueva temporada –tras haber estrenado la quinta y última en 2021- o si se trata de un nuevo spin off o serie derivada, tal como ya sucedió con el personaje de Berlín.

Dentro de los comentarios de la publicación de Netflix, donde los fans han empezado a dar sus teorías, el que más ha llamado la atención del público es el del actor Fernando Cayo con cinco emojis de explosión y un corazón.

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El actor es el protagonista anunciado de ‘Buscametales, un spin-off que los fans de la serie han esperado durante varios años y ese gesto funciona como el guiño que termina de despejar cualquier duda.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Berlín?

Mientras se dan a conocer más detalles de lo que será esta nueva producción, los fanáticos están a la espera del estreno de la segunda temporada de ‘Berlín’, protagonizada por Pedro Alonso, que estrenará el viernes 15 de mayo.

El emblemático personaje encarnado por Pedro Alonso regresa con un nuevo golpe y más romance. Y se trae a toda la banda: Michelle Jenner (‘Isabel’) interpreta a Keila, experta en ingeniería electrónica; Tristán Ulloa (‘Fariña’) se pone en la piel de Damián, profesor filantrópico y confidente de Berlín; Begoña Vargas (‘Bienvenidos a Edén’) es Cameron, una kamikaze que vive al límite; Julio Peña Fernández (‘A través de mi ventana’) le da vida a Roi, el fiel escudero de Berlín, y Joel Sánchez encarna a Bruce, el incansable hombre de acción del grupo.

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Rosalía calentó el estreno

Es de anotar que la noche del viernes la ciudad de Sevilla (España) se convirtió en el escenario de Rosalía con motivo de la presentación de la segunda temporada de Berlín: La dama del armiño, el spin-off de La Casa de Papel, en un evento organizado por Netflix en el río Guadalquivir.

La cita comenzó al anochecer con una DJ en directo instalado junto a la Torre del Oro, mientras cientos de asistentes se concentraban en el Paseo Colón para seguir un espectáculo concebido como una experiencia inmersiva inspirada en el universo de la serie.

A lo largo de la velada, varios actores aparecieron brindando desde una embarcación que recorría el río. Desembarcaron en el escenario flotante.

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El actor Pedro Alonso, protagonista de la ficción en el papel de Berlín, intervino ante el público en un discurso que fue recibido con una ovación por parte de los asistentes y del resto del elenco, entre ellos José Luis García Pérez, que intervino para dar gracias a su padre señalando al cielo.

Tras la intervención, la música de Bella Ciao, convertida en símbolo de La Casa de Papel, marcó la llegada de una embarcación llamada La Jarana, que apareció bajo el puente de San Telmo con varios integrantes caracterizados con las máscaras de Dalí y acompañados por el personaje del Profesor.

La cantante Rosalía apareció finalmente cerca de las 23:00 horas para interpretar los temas La Perla y Reliquia, actuación que puso el cierre musical al evento organizado por Netflix en la capital andaluza.

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