Por primera vez James Rodríguez cuenta su historia en primera persona y revela el camino que recorrió para convertirse en un símbolo dentro y fuera de la cancha.

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A lo largo de tres episodios, la serie documental JAMES. traza un viaje íntimo por los momentos que definieron su carrera: desde sus inicios y la consagración en el Mundial de Brasil 2014, hasta su paso por clubes como el Real Madrid y el Bayern Munich, así como su regreso a la Selección Colombia en la Copa América 2024.

Esta serie documental se convierte en una pieza esencial para entender el recorrido, las decisiones y la mentalidad del ‘10’ colombiano, y todo lo que los hinchas necesitan ver y conocer antes de una nueva cita con la historia.

Dirigida por Simón Brand, la producción reúne imágenes inéditas y testimonios de figuras del deporte de la talla de Luis Díaz, Radamel Falcao, Sergio Ramos, David Ospina, Marcelo, José Néstor Pékerman, Néstor Lorenzo, entre otros, para retratar a la persona detrás del ídolo.

JAMES. se estrena el 21 de mayo, solo en Netflix.

¿De qué trata?

La vida de James Rodríguez, el niño colombiano que soñó con ser capitán y terminó convirtiéndose en el ’10’ que inspiró a un país entero, se revela en esta miniserie documental como una travesía que recorre su talento, sus adversidades y su evolución profesional, al tiempo que se adentra en la historia íntima de la persona detrás del ídolo y en las luchas que marcaron su camino dentro y fuera de la cancha.

Cortesía Netflix Netflix estrenará este 21 de mayo una serie documental sobre James Rodríguez.

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Con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina —y quizá ante la última gran oportunidad de su carrera para alcanzar una nueva cumbre— la serie revive su gloria, reconoce los retos que lo forjaron y, en su propia voz, entrega un testimonio honesto de su vida.