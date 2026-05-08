Esta semana se conoció el delicado estado de salud de Ana Valencia, del dúo Ana y Jaime, en Venezuela tras tener una cirugía cerebral de emergencia.

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No ha tenido mucho avance, la cantante permanece en una unidad de cuidados intensivos en Caracas. En medio de la incertidumbre, Jaime Valencia habló en El Tiempo sobre el delicado momento que atraviesa su hermana y confesó que la situación sigue siendo crítica.

“Ella sigue muy malita, es una situación muy incierta”, expresó el cantautor antes de sus próximos conciertos en Colombia.

Facebook Los cantantes Ana y Jaime

La agrupación Ana y Jaime se convirtió en una de las más importantes de la música latinoamericana desde finales de los años 60 gracias a canciones como Ni chicha ni limoná, Café y petróleo y Décimo grado. Durante más de cinco décadas, los hermanos compartieron escenarios, giras y grabaciones que marcaron a varias generaciones.

Jaime Valencia llegará solo a Medellín y Bogotá para cumplir con las presentaciones programadas junto a Claudia de Colombia y Billy Pontoni en el espectáculo ‘Los años maravillosos’. Según explicó el artista, parte de lo recaudado será destinado a ayudar con los gastos médicos de Ana Valencia en Venezuela.

Facebook Dúo Ana y Jaime

El cantante también recordó la emoción con la que Ana esperaba regresar a los escenarios colombianos y reveló que ambos habían trabajado recientemente en nuevos arreglos para varias de sus canciones más emblemáticas.

“Con Anita le habíamos hecho unos ajustes a ‘Para qué’, ‘Décimo grado’, ‘Estaciones en el Sol’ y ‘Café y petróleo’ para que sonaran un poquito diferentes, entonces ella estaba muy contenta por eso, porque le sonaba bonito”, dijo.