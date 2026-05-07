Una nueva controversia rodea a Avatar luego de que la actriz Q’orianka Kilcher presentara una demanda contra James Cameron y The Walt Disney Company, acusándolos de haber utilizado sus rasgos faciales como inspiración directa para crear a Neytiri sin su autorización.

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La actriz, recordada por interpretar a Pocahontas en The New World, sostiene que el director tomó referencias de una fotografía promocional publicada en el LA Times cuando ella tenía apenas 14 años.

James Cameron & Disney have been sued by Q’orianka Kilcher for unauthorized use of her likeness as the foundation in Neytiri in ‘AVATAR’.



Kilcher alleges that when she was 14, Cameron extracted her facial features from a published photograph and directed his design team to use… pic.twitter.com/nTqh1r4Zzt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 7, 2026

Según la demanda, Cameron habría ordenado al equipo de diseño de la franquicia replicar características biométricas del rostro de Kilcher para construir la apariencia del personaje Na’vi que posteriormente fue interpretado por Zoe Saldaña.

El documento legal asegura que la producción obtuvo beneficios multimillonarios mientras explotaba “la identidad biométrica y el patrimonio cultural” de la actriz indígena sin darle crédito ni compensación económica.

😳 “Pocahontas” is suing the creator of Avatar



Actress Q’orianka Kilcher claims James Cameron used her appearance as inspiration for Neytiri.



She is demanding compensation, a share of the franchise’s profits, and official recognition of the alleged resemblance.



So… do they… pic.twitter.com/9hfGuBYwb0 — NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2026

Además, la demanda afirma que la saga cinematográfica promovía públicamente mensajes de apoyo a los pueblos indígenas mientras, según Kilcher, utilizaba silenciosamente su imagen detrás de cámaras.

Uno de los puntos más llamativos del caso es un supuesto encuentro ocurrido en 2010, poco después del estreno de la primera película de Avatar.

⚖️This is the strangest IP case I've ever seen⚖️

🤍Actress Q'orianka Kilcher says James Cameron stole her likeness for Avatar without her permission and without compensation.



🤍These exhibits are from the complaint



🤍Re statute of limitations: "Plaintiff did not discover… pic.twitter.com/xlnC5ApWHL — dontfckwjustice (@dontfckwjustice) May 7, 2026

De acuerdo con la actriz, Cameron le entregó un dibujo firmado de Neytiri acompañado de una nota donde habría escrito: “Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri”.

Kilcher asegura que durante años no entendió el alcance de esa referencia hasta que recientemente comenzó a circular en redes sociales un fragmento de una entrevista donde el propio director mencionaba que el diseño inicial del personaje provenía de una fotografía de la actriz.

Q’orianka Kilcher has sued Jame Cameron and Disney



Kilcher alleges that when she was 14,Cameron extracted her facial features from a published photograph and directed his design team to use it as a likeness as the foundation for Neytiri in #AVATAR movies



(Via:@Variety) pic.twitter.com/Cwohq9yqrq — Subnit Mohanty (@subnitmohanty) May 7, 2026

Asimismo, la actriz expresó sentirse traicionada por lo ocurrido y aseguró que jamás imaginó que su rostro pudiera ser utilizado dentro de un proceso de diseño cinematográfico sin consentimiento.

Hasta el momento, James Cameron no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones.