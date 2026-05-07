Esta semana, un robot humanoide fue ordenado formalmente como discípulo budista durante una ceremonia realizada en el templo Jogyesa, ubicado en Seúl.

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El protagonista del evento fue Gabi, un robot modelo Unitree G1 desarrollado por la empresa china Unitree Robotics.

Durante la ceremonia, el humanoide recibió oficialmente el nombre Dharma “Gabi” y fue aceptado como discípulo budista frente a monjes y asistentes que presenciaron el inusual momento.

Redes sociales Robot humanoide es ordenado budista

Las imágenes del acto rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con sorpresa al ver al robot participar en un ritual tradicional.

El Unitree G1 mide poco más de 1,30 metros y forma parte de una nueva generación de robots diseñados para investigación en inteligencia artificial y tareas domésticas.

A unique ordination ceremony was held at Jogyesa Temple in Seoul on May 6 — for a humanoid robot. Standing about 130cm tall, the robot “GI” was given the Dharma name “Gabi” and formally ordained as a Buddhist disciple. pic.twitter.com/FG46q3Lx98 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 6, 2026

Como parte de la ordenación, Gabi realizó el compromiso simbólico de seguir los cinco principios fundamentales del budismo.

Estos preceptos promueven evitar el daño a otros seres vivos, no robar, abstenerse de conductas perjudiciales, no mentir y evitar sustancias que alteren la conciencia.

🇰🇷 | El primer monje robot humanoide de Corea del Sur hizo su debut en el Templo Jogye en Seúl, con motivo del cumpleaños de Buda. Gabi, el robot de 130 centímetros de altura, llevaba una túnica budista tradicional de color gris y marrón, y se presentó ante los monjes mientras… pic.twitter.com/Oes7q29ODG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 6, 2026

Usuarios en las redes sociales empezaron a debatir sobre el papel que podrían tener los robots en ámbitos tradicionalmente reservados para las personas.

Algunos usuarios calificaron el hecho como un símbolo futurista de convivencia entre tecnología y religión, otros cuestionaron el sentido de otorgar un rol espiritual a una máquina programada.