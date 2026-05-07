Un dron cargado con explosivos fue encontrado por las autoridades en inmediaciones del río Bogotá y a solo 5,4 kilómetros de la rampa militar de CATAM. De acuerdo con información preliminar, el artefacto fue ubicado por la FAC y desactivado por expertos antiexplosivos de la Policía Nacional.

Aparentemente, el dron tenía una adecuación no convencional con fibra óptica, la cual es utilizada para evadir inhibidores electrónicos y, de momento, se desconoce cuál era el destino de este aparato.

El hallazgo ocurrió sobre las 3 p. m. del miércoles 6 de mayo en un punto ubicado a unos 5,4 kilómetros de la rampa militar de la base Catam y a aproximadamente 427 metros del presunto lugar desde donde fue lanzado.

Autoridades dieron con el dron luego de haber recibido una alerta de la Fiscalía de Popayán, que dio información sobre unas posibles coordenadas de lanzamiento en la capital.

Tras una inspección encontraron un cambuche y posteriormente e lsistema no tripulado acondicionado con explosivos, junto a la batería y la carga explosiva separada del fuselaje.

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