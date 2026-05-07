La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI) y el Sindicato de Médicos Intensivistas (SICRITICO) expresaron públicamente este miércoles 6 de mayo su preocupación por las condiciones laborales que enfrentan los profesionales de la salud en las unidades de cuidados intensivos del país.

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Los gremios hicieron un llamado al Gobierno nacional para que se activen los mecanismos de inspección, vigilancia y control previstos a fin de garantizar los derechos laborales. Además, solicitaron que se garantice “una vinculación laboral idónea y el pago oportuno de las remuneraciones”.

En el documento también denunciaron retrasos en los pagos y cierres de servicios de salud. Según indicaron, continúan del cierre de servicios de salud, no solo por las demoras en el pago de EPS a la IPS, sino también por el retraso en pago al talento humano en salud.

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Además, las asociaciones advirtieron sobre el uso reiterado de contratos por prestación de servicios para médicos intensivistas, afirmando que esta modalidad “genera no solo el incumplimiento contractual sino la vulneración de los derechos fundamentales a más de diez profesionales”.

Y añadieron que “la vinculación de profesionales especialistas a través de contratos de prestación de servicios es una opción que debe ser aceptada de común acuerdo entre los profesionales y la institución, no debe ser impuesta”, insistiendo en que “la contratación laboral directa o la regla asegura una vinculación del Talento Humano en Salud”.

En el pronunciamiento, exigieron al Gobierno “el seguimiento por parte de las autoridades a esta situación”, señalando que muchos trabajadores desconocen derechos laborales relacionados con seguridad social, prestaciones y estabilidad laboral.

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También rechazaron “categóricamente los hechos descritos” y alertaron sobre las consecuencias para la atención médica en cuidados intensivos. Según indicaron, las deficientes condiciones de operación y “el desconocimiento de los derechos del Talento Humano en Salud comprometen los estándares mínimos de seguridad del paciente”.

Los firmantes advirtieron además que, ante la falta de garantías, “lo que conlleva a que profesionales de alta cualificación se abstengan de prestar sus servicios”, afectando la continuidad de tratamientos críticos.

Finalmente, las organizaciones hicieron “un llamado a la unidad del gremio médico para que, de manera solidaria, rechace las prácticas que degradan las condiciones laborales”, insistiendo en que la profesión médica debe ser protegida y dignificada.

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