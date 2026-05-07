En el municipio de Villa de Leyva, en la mañana de este jueves 7 de mayo, fue capturado Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, el alcalde de la localidad, por agentes del CTI de la Fiscalía.

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De acuerdo a testigos y videos que circulan en redes sociales, el operativo se realizó justo al frente del edificio de la Alcaldía y el Museo Acuña. Los dos agentes estaban esperando al mandatario local.

Hasta el momento no se conocen los motivos por los cuales fue arrestado el alcalde Gamboa. Recientemente se conoció sobre un proceso que adelantaba la Fiscalía contra este alcalde por un tema de contratación sin cumplimiento de requisitos legales. También se especula sobre un asunto relacionado con licencias de construcción. Ninguno de los casos sería el motivo de la captura.

En referencia al caso de contratación, tiene que ver con la adjudicación de un contrato a Javier Alexánder Múnevar González, quien, según el ente acusador, incumplió los requisitos legales y habría vulnerado el régimen de inhabilidades al omitir los principios de planeación y selección en la contratación pública.

De acuerdo a información de El Tiempo, la captura se trata de una investigación por un caso de corrupción. El mandatario local estaría siendo trasladado directamente al búnker de la Fiscalía en Bogotá.

Por ahora, ni la Alcaldía de Villa de Leyva ni la Fiscalía se han pronunciado sobre esta captura.