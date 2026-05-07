Un destacado artista colombiano pasó de ser protagonizar de varias telenovelas a conductor de aplicación en Estados Unidos. La vida del actor Pedro Rendón dio un giro de 180 grados al cambiar los sets de grabación para estar detrás de un volante, al servicio de la comunidad.

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Rendón es recordado por trabajar en producciones como El Oasis, Pobre Pablo y la película El Precio; sin embargo, decidió dejar a un lado su fama y cambiar su calidad de vida en Norteamérica.

A través de redes sociales, el artista contó a sus seguidores que hace más de 7 años migró a EE. UU. – junto a su familia – por motivos personales, por lo que debió encontrar nuevas maneras para mantenerse en un país diferente a su lugar de origen.

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En esta nueva travesía, Rendón le apostó a ser conductor de Uber en Orlando, Florida, oficio que le permite manejar su propio tiempo.

“Administrar mi tiempo, conocer gente de otras culturas y brindar un servicio”, dijo durante una entrevista para ‘La Corona TV’.

Además, el actor destacó que esta nueva labor le permite conocer nuevas culturas y también compartir un poco de la suya, la cual está desdibujada por el estigma del narcotráfico a nivel mundial.

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“En este cruce de palabras le preguntan de ‘¿de dónde usted? Colombia, wow. ¿Qué ciudad quieres conocer? Me dicen Medellín, Pablo Escobar, también me hablan de Shakira, Carlos Vives, James, Falcao, muchas cosas bonitas, pero cuando hablan de las narconovelas, con Escobar me duele el corazón, de verdad”, expresó.

Aunque no se ha alejado del todo de las artes, ya que aún realiza actividades como teatro, fotografía y creación de contenido, su mensaje ha cambiado por reflexiones sobre la fe, la familia y el bienestar emocional.

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El artista manifestó que decidió cambiar su vida por una más tranquila, fuera de la farándula y concentrada en su crecimiento personal y familiar.